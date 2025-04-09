В Украине повреждены 62 объекта Укрэнерго из 95 из-за российских обстрелов. Потеряно более 150 трансформаторов из 240, но уже восстановлено более 100 единиц.
россия значительно активизировала удары по газовой инфраструктуре Украины, в частности по объектам добычи. Несмотря на это, система продолжает работать стабильно, заверил министр энергетики.
Алексей Чернышов задекларировал более 25 млн грн зарплаты в Нафтогазе, четыре квартиры жены и коллекцию ее драгоценностей, включая изделия Cartier и Tiffany.
Ярослав Дубневич, подозреваемый в хищении газа на 2,1 млрд грн, подал декларацию за 2024 год. Он задекларировал средства на счетах, наличные, землю во Львовской области и займы.
Российские войска осуществили 18-ю комбинированную атаку на инфраструктуру Нафтогаза с начала войны. Повреждены газодобывающие мощности, специалисты работают над ликвидацией последствий обстрела.
Норвегия выделяет дополнительные $95 млн на импорт газа в Украину через Европейский банк реконструкции и развития. Средства пойдут на закупку газа из западных источников для нужд населения и предприятий.
Руслан Кравченко сообщил о мерах ГНС по детенизации рынков. С начала года проведены проверки и наложены штрафы на миллионы гривен в сферах электроники, табака и питания.
НАБУ заявляет об угрозе потери 1,6 млрд грн из-за бездействия "Нафтогаза", что делает невозможным возврат средств из-за границы. За эти средства можно было бы приобрести 100 тысяч fpv-дронов.
Нафтогаз Украины подписал контракт с ORLEN на поставку 100 млн куб. м сжиженного газа из американского LNG. Это уже второй контракт в рамках меморандума между компаниями.
На форуме KICRF обсудили, как Украина укрепляет цифровую защиту в условиях агрессивных хакерских атак со стороны России. IT-компания FAVBET Tech поддержала мероприятие.
Руслан Кравченко подчеркнул необходимость детенизации рынка горючего. За первые два месяца 2025 года аннулировано 59 лицензий и наложено 11 млн грн санкций.
россия осуществила третью с начала года атаку крылатыми ракетами из акватории Черного моря, выпустив почти два десятка ракет. Всего враг атаковал 67 ракетами и 194 дронами, из которых было сбито 34 ракеты и 100 дронов.
Российские войска осуществили очередную атаку на объекты Группы Нафтогаз, повредив производственные мощности для добычи газа. Руководство компании сообщает об отсутствии пострадавших и работе над ликвидацией последствий обстрела.
САП передала в суд дело нардепа Дубневича по поводу завладения газом на 2,1 млрд грн через схему с ТЭЦ. Депутата обвиняют в организации хищения и отмывании средств через офшоры.
Украина и США могут подписать соглашение по полезным ископаемым и реконструкции 28 февраля в Вашингтоне. Документ предусматривает создание фонда, куда Украина будет вносить 50% доходов от будущей монетизации госресурсов.
Киев готов подписать соглашение с США о совместной разработке минеральных ресурсов после пересмотра условий. США отказались от требования права на $500 млрд потенциального дохода, теперь 50% прибыли будет инвестироваться в украинские проекты.
"Нафтогаз" получит финансирование от Норвегии на закупку газа через ЕБРР. Средства являются частью большего пакета помощи для поддержки энергетической безопасности Украины.
Глава Нафтогаза Роман Чумак встретился с руководством миссии МВФ для обсуждения энергетической устойчивости Украины. Несмотря на 15 ракетно-дронных атак на объекты компании, Нафтогаз продолжает обеспечивать потребителей газом.
Из-за российских ракетных ударов добыча газа в Украине упала. Для компенсации потерь планируется импортировать 800 млн кубометров газа из Европы в феврале-марте.
Народный депутат Ярослав Дубневич не находится в розыске Интерпола, несмотря на объявление его в международный розыск украинскими властями. Европол также отрицает наличие данных о розыске нардепа.
Минэнерго получило поручение координировать защиту газотранспортной системы вместе с военными. Правительство работает над стратегией газоснабжения и наращиванием собственной добычи газа.
Руководство Группы Нафтогаз проинспектировало поврежденные объекты Укргазвыдобування в Харьковской и Полтавской областях. Несмотря на разрушения от обстрелов, предприятия продолжают работу и восстанавливают оборудование.
Эксперт заявил, что Украине необходимо закупить не менее 3 млрд кубометров газа вместо запланированного 1 млрд. Закачка газа должна начаться уже в мае для успешного прохождения отопительного сезона.
При похолодании до -7. ..-9°C или новых атаках на энергосистему в Украине могут ввести ограничения электроснабжения. Атомная энергетика обеспечивает 55% генерации, но ситуация с газом остается сложной.
Ремонтные бригады завершили восстановление газоснабжения на Полтавщине после вражеского обстрела 11 февраля.
Россия осуществила комбинированный удар по объектам газодобывающей промышленности на Полтавщине, использовав 19 ракет и 124 дрона. ВСУ сбили 57 «Шахедов», 64 дрона-имитатора потеряны.
В результате российской атаки повреждены производственные объекты Группы Нафтогаз в Полтавской области. Компания принимает меры для стабилизации газоснабжения в регионе, пострадавших нет.
Фактическая цена реализации природного газа в Украине выросла на 6,8% и составляет 16334,44 грн за тыс. м³. Цена определена на основе биржевых торгов и международных котировок Argus и ICIS.
Президент Украины встретился с главой ЕБРР для обсуждения поддержки госкомпаний и помощи переселенцам. Банк продолжит финансирование энергетики и частного сектора, выделив 2,4 млрд евро в прошлом году.
Апелляционный суд Стокгольма отклонил иск кипрских компаний об отмене арбитражного решения по делу «Укрнафты». Акционеры должны возместить Украине более 22 млн долларов судебных расходов с процентами.