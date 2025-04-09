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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26067 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине повреждены 62 объекта Укрэнерго из 95 из-за российских обстрелов. Потеряно более 150 трансформаторов из 240, но уже восстановлено более 100 единиц.

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Несмотря на массированные удары рф по газовой инфраструктуре, система работает стабильно - министр

россия значительно активизировала удары по газовой инфраструктуре Украины, в частности по объектам добычи. Несмотря на это, система продолжает работать стабильно, заверил министр энергетики.

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Чернышов задекларировал четыре квартиры жены, украшения Cartier и свои доходы

Алексей Чернышов задекларировал более 25 млн грн зарплаты в Нафтогазе, четыре квартиры жены и коллекцию ее драгоценностей, включая изделия Cartier и Tiffany.

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Нардеп-беглец Дубневич задекларировал состояние за 2024 год: наличные, земли, займы

Ярослав Дубневич, подозреваемый в хищении газа на 2,1 млрд грн, подал декларацию за 2024 год. Он задекларировал средства на счетах, наличные, землю во Львовской области и займы.

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Нафтогаз сообщил о вражеском обстреле его объектов: повреждены газодобывающие мощности

Российские войска осуществили 18-ю комбинированную атаку на инфраструктуру Нафтогаза с начала войны. Повреждены газодобывающие мощности, специалисты работают над ликвидацией последствий обстрела.

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Норвегия выделяет 95 млн долларов для финансирования импорта газа в Украину

Норвегия выделяет дополнительные $95 млн на импорт газа в Украину через Европейский банк реконструкции и развития. Средства пойдут на закупку газа из западных источников для нужд населения и предприятий.

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Глава ГНС Кравченко поделился результатами борьбы с теневыми рынками

Руслан Кравченко сообщил о мерах ГНС по детенизации рынков. С начала года проведены проверки и наложены штрафы на миллионы гривен в сферах электроники, табака и питания.

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Вместо 100 тысяч fpv-дронов: "бездействие Нафтогаза" может привести к потерям миллиардов гривен - НАБУ

НАБУ заявляет об угрозе потери 1,6 млрд грн из-за бездействия "Нафтогаза", что делает невозможным возврат средств из-за границы. За эти средства можно было бы приобрести 100 тысяч fpv-дронов.

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Украина закупила еще партию американского СПГ в Польше на фоне атак рф - Нафтогаз

Нафтогаз Украины подписал контракт с ORLEN на поставку 100 млн куб. м сжиженного газа из американского LNG. Это уже второй контракт в рамках меморандума между компаниями.

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Налоговые органы принимают меры по детенизации рынка горючего - Кравченко

Руслан Кравченко подчеркнул необходимость детенизации рынка горючего. За первые два месяца 2025 года аннулировано 59 лицензий и наложено 11 млн грн санкций.

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рф в третий раз с начала года применила против Украины носители крылатых ракет - ВМС

россия осуществила третью с начала года атаку крылатыми ракетами из акватории Черного моря, выпустив почти два десятка ракет. Всего враг атаковал 67 ракетами и 194 дронами, из которых было сбито 34 ракеты и 100 дронов.

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Нафтогаз подвергся 17-й атаке рф: повреждены производственные мощности для добычи газа

Российские войска осуществили очередную атаку на объекты Группы Нафтогаз, повредив производственные мощности для добычи газа. Руководство компании сообщает об отсутствии пострадавших и работе над ликвидацией последствий обстрела.

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Дело нардепа Дубневича передали в суд

САП передала в суд дело нардепа Дубневича по поводу завладения газом на 2,1 млрд грн через схему с ТЭЦ. Депутата обвиняют в организации хищения и отмывании средств через офшоры.

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Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

Украина и США могут подписать соглашение по полезным ископаемым и реконструкции 28 февраля в Вашингтоне. Документ предусматривает создание фонда, куда Украина будет вносить 50% доходов от будущей монетизации госресурсов.

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Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times

Киев готов подписать соглашение с США о совместной разработке минеральных ресурсов после пересмотра условий. США отказались от требования права на $500 млрд потенциального дохода, теперь 50% прибыли будет инвестироваться в украинские проекты.

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Норвегия выделит "Нафтогазу" 380 млн евро на закупку газа

"Нафтогаз" получит финансирование от Норвегии на закупку газа через ЕБРР. Средства являются частью большего пакета помощи для поддержки энергетической безопасности Украины.

Экономика • 25 февраля, 18:29 • 28323 просмотра

Нафтогаз о ситуации в энергетике: непростая, но не критическая

Глава Нафтогаза Роман Чумак встретился с руководством миссии МВФ для обсуждения энергетической устойчивости Украины. Несмотря на 15 ракетно-дронных атак на объекты компании, Нафтогаз продолжает обеспечивать потребителей газом.

Экономика • 21 февраля, 14:36 • 20132 просмотра

Украина существенно увеличивает импорт газа из Европы из-за российских атак на инфраструктуру - Reuters

Из-за российских ракетных ударов добыча газа в Украине упала. Для компенсации потерь планируется импортировать 800 млн кубометров газа из Европы в феврале-марте.

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Интерпол не ищет нардепа Дубневича: документ

Народный депутат Ярослав Дубневич не находится в розыске Интерпола, несмотря на объявление его в международный розыск украинскими властями. Европол также отрицает наличие данных о розыске нардепа.

политика • 20 февраля, 18:50 • 33480 просмотра

Украина начинает подготовку следующего отопительного сезона

Минэнерго получило поручение координировать защиту газотранспортной системы вместе с военными. Правительство работает над стратегией газоснабжения и наращиванием собственной добычи газа.

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Нафтогаз заявляет, что делает все для "спокойного" отопительного сезона, несмотря на атаки рф: необходимые объемы газа импортируются

Руководство Группы Нафтогаз проинспектировало поврежденные объекты Укргазвыдобування в Харьковской и Полтавской областях. Несмотря на разрушения от обстрелов, предприятия продолжают работу и восстанавливают оборудование.

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Украине до следующего отопительного сезона нужно будет закупить не менее 3 млрд кубов газа - Харченко

Эксперт заявил, что Украине необходимо закупить не менее 3 млрд кубометров газа вместо запланированного 1 млрд. Закачка газа должна начаться уже в мае для успешного прохождения отопительного сезона.

Экономика • 14 февраля, 14:46 • 26134 просмотра

В каких случаях в Украине могут ввести отключение света: эксперт ответил

При похолодании до -7. ..-9°C или новых атаках на энергосистему в Украине могут ввести ограничения электроснабжения. Атомная энергетика обеспечивает 55% генерации, но ситуация с газом остается сложной.

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Газоснабжение в Полтавской области восстановили после масштабной атаки рф

Ремонтные бригады завершили восстановление газоснабжения на Полтавщине после вражеского обстрела 11 февраля.

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рф осуществила комбинированный удар по газодобывающим объектам в Полтавской области, выпустила до 19 ракет и 124 дрона: сколько сбито

Россия осуществила комбинированный удар по объектам газодобывающей промышленности на Полтавщине, использовав 19 ракет и 124 дрона. ВСУ сбили 57 «Шахедов», 64 дрона-имитатора потеряны.

Война • 11 февраля, 08:34 • 23302 просмотра

Нафтогаз: из-за атаки рф есть повреждения производственных мощностей в Полтавской области

В результате российской атаки повреждены производственные объекты Группы Нафтогаз в Полтавской области. Компания принимает меры для стабилизации газоснабжения в регионе, пострадавших нет.

Война • 11 февраля, 07:29 • 31238 просмотра

Фактическая цена на газ в Украине выросла на 6,8%

Фактическая цена реализации природного газа в Украине выросла на 6,8% и составляет 16334,44 грн за тыс. м³. Цена определена на основе биржевых торгов и международных котировок Argus и ICIS.

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Увеличение финансирования и поддержка внутренних переселенцев: Зеленский встретился с президентом ЕБРР

Президент Украины встретился с главой ЕБРР для обсуждения поддержки госкомпаний и помощи переселенцам. Банк продолжит финансирование энергетики и частного сектора, выделив 2,4 млрд евро в прошлом году.

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Украина выиграла суд в Швеции против акционеров "Укрнафты": компании должны возместить $22 млн

Апелляционный суд Стокгольма отклонил иск кипрских компаний об отмене арбитражного решения по делу «Укрнафты». Акционеры должны возместить Украине более 22 млн долларов судебных расходов с процентами.

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