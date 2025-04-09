В каких случаях в Украине могут ввести отключение света: эксперт ответил

При похолодании до -7. ..-9°C или новых атаках на энергосистему в Украине могут ввести ограничения электроснабжения. Атомная энергетика обеспечивает 55% генерации, но ситуация с газом остается сложной.