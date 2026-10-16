"Укрэнерго" сэкономит 135 млн долларов после реструктуризации еврооблигаций - Шмыгаль

НЭК "Укрэнерго" завершила реструктуризацию еврооблигаций устойчивого развития. Около 135 млн долларов сбережений направят на восстановление энергетики. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает УНН.

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НЭК "Укрэнерго" успешно завершила реструктуризацию еврооблигаций устойчивого развития, выпущенных в 2021 году. Главный результат - около 135 млн долларов сбережений, которые будут направлены на восстановление поврежденных российскими атаками электросетей и повышение устойчивости украинской энергосистемы - сообщил Шмыгаль.

По результатам реструктуризации общая сумма требований по еврооблигациям уменьшена до 494,75 млн долларов под 8,6% годовых с окончательным погашением в 2041 году. Также выпущены новые необеспеченные облигации на сумму 395 млн долларов под 8,5% годовых с погашением в 2031 году. Операцию поддержали владельцы 97,49% еврооблигаций.

По его словам, реструктуризация позволяет направить больше финансовых ресурсов на восстановление поврежденной сети и минимизировать нагрузку на тариф за услугу передачи электроэнергии.

Напомним

Группа "Нафтогаз" реструктурировала два выпуска еврооблигаций на общую сумму около 1,2 млрд евро. Решение поддержали более 90% владельцев облигаций каждой серии.