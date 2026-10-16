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"Укрэнерго" сэкономит 135 млн долларов после реструктуризации еврооблигаций - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 3174 просмотра

"Укрэнерго" завершила реструктуризацию еврооблигаций и сэкономит около 135 млн долларов. Средства направят на восстановление энергосетей.

"Укрэнерго" сэкономит 135 млн долларов после реструктуризации еврооблигаций - Шмыгаль

НЭК "Укрэнерго" завершила реструктуризацию еврооблигаций устойчивого развития. Около 135 млн долларов сбережений направят на восстановление энергетики. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает УНН.

Подробности

НЭК "Укрэнерго" успешно завершила реструктуризацию еврооблигаций устойчивого развития, выпущенных в 2021 году. Главный результат - около 135 млн долларов сбережений, которые будут направлены на восстановление поврежденных российскими атаками электросетей и повышение устойчивости украинской энергосистемы

- сообщил Шмыгаль.

По результатам реструктуризации общая сумма требований по еврооблигациям уменьшена до 494,75 млн долларов под 8,6% годовых с окончательным погашением в 2041 году. Также выпущены новые необеспеченные облигации на сумму 395 млн долларов под 8,5% годовых с погашением в 2031 году. Операцию поддержали владельцы 97,49% еврооблигаций.

По его словам, реструктуризация позволяет направить больше финансовых ресурсов на восстановление поврежденной сети и минимизировать нагрузку на тариф за услугу передачи электроэнергии.

Напомним

Группа "Нафтогаз" реструктурировала два выпуска еврооблигаций на общую сумму около 1,2 млрд евро. Решение поддержали более 90% владельцев облигаций каждой серии.

Павел Башинский

ОбществоЭкономика
Тарифы
Энергетика
Электроэнергия
Нафтогаз
Укрэнерго
Денис Шмыгаль