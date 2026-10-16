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Укренерго заощадить 135 млн доларів після реструктуризації єврооблігацій - Шмигаль

Київ • УНН

 • 1652 перегляди

Укренерго завершила реструктуризацію єврооблігацій і заощадить близько 135 млн доларів. Кошти спрямують на відновлення енергомереж.

Укренерго заощадить 135 млн доларів після реструктуризації єврооблігацій - Шмигаль

НЕК "Укренерго" завершила реструктуризацію єврооблігацій сталого розвитку. Близько 135 млн доларів заощаджень спрямують на відновлення енергетики. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

НЕК "Укренерго" успішно завершила реструктуризацію єврооблігацій сталого розвитку, випущених у 2021 році. Головний результат - близько 135 млн доларів заощаджень, які будуть спрямовані на відновлення пошкоджених російськими атаками електромереж та підвищення стійкості української енергосистеми

- повідомив Шмигаль.

За результатами реструктуризації загальна сума вимоги за єврооблігаціями зменшена до 494,75 млн доларів під 8,6% річних з остаточним погашенням у 2041 році. Також випущено нові негарантовані облігації на суму 395 млн доларів під 8,5% річних із погашенням у 2031 році. Операцію підтримали власники 97,49% єврооблігацій.

За його словами, реструктуризація дозволяє спрямувати більше фінансових ресурсів на відновлення пошкодженої мережі та мінімізувати навантаження на тариф за послугу передачі електроенергії.

Нагадаємо

Група Нафтогаз реструктуризувала два випуски єврооблігацій на загальну суму близько 1,2 млрд євро. Рішення підтримали понад 90% власників облігацій кожної серії.

Павло Башинський

СуспільствоЕкономіка
Тарифи
Енергетика
Електроенергія
Нафтогаз України
Укренерго
Денис Шмигаль