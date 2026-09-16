Зеленский анонсировал возвращение декларирования для правоохранителей и военнослужащих, которые не находятся на войне

$44.600.0451.450.06
ukenru
09:01 • 6152 просмотра
В семи областях наблюдаются частичные отключения электроэнергии из-за вражеских атак на энергообъекты
08:21 • 6578 просмотра
Зеленский заявил о поражении ярославского НПЗ и шести бортов на аэродроме в ростовеVideo
Эксклюзив
07:57 • 22719 просмотра
Ассоциация налогоплательщиков призывает Минфин оперативно решить проблему с налогообложением авиализинга
07:10 • 15273 просмотра
Президент назначил Антона Ковальского исполняющим обязанности Генерального прокурора
06:47 • 17927 просмотра
До 18 возросло число пострадавших в Киеве в результате вражеской атаки РФPhoto
17 сентября, 03:36 • 29052 просмотра
В Европе второй раз за неделю загорелось оборонное предприятие, производящее снаряды для Украины
17 сентября, 03:05 • 26340 просмотра
В Ярославле после атаки дронов горит один из крупнейших НПЗ России — OSINT
17 сентября, 02:16 • 22989 просмотра
Пока Украине не хватает ракет для ПВО, США расходовали более 4 противоракет на каждую цель во время атаки Ирана
17 сентября, 02:05 • 21996 просмотра
Число пострадавших в результате ночной атаки РФ на Киев возросло до 12 — среди них 2 ребёнка
17 сентября, 01:18 • 15729 просмотра
В Донецкой области «выборы» в Госдуму РФ проводят под надзором вооружённых автоматами людейPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3м/с
45%
748мм
Популярные новости
Звезда Disney Дебби Райан рассказала о травме мозга, которая изменила её жизнь17 сентября, 00:05 • 38287 просмотра
Ночная атака рф на Киев — пострадали 4 человека, среди них 10-летний ребёнок17 сентября, 00:40 • 27579 просмотра
Что празднуют 17 сентября в Украине и мире 03:57 • 14081 просмотра
В Киеве число раненых в результате ночной атаки рф возросло до 16Photo05:39 • 25459 просмотра
Удар рф по железной дороге: повреждён вокзал Берестина, в Киеве ограничено движение кольцевой электричкиVideo07:37 • 11808 просмотра
публикации
Ассоциация налогоплательщиков призывает Минфин оперативно решить проблему с налогообложением авиализинга
Эксклюзив
07:57 • 22728 просмотра
США решают, какой будет ключевая ставка: что это означает для доллара и мировых рынков16 сентября, 15:48 • 53310 просмотра
Роль адвоката в защите бизнеса во время следственных действий или почему искать адвоката после обыска уже поздно16 сентября, 15:27 • 49496 просмотра
Европа усиливает оборону - Урсула фон дер Ляйен рассказала, что изменитсяPhoto16 сентября, 11:06 • 52414 просмотра
Авиация под давлением: необоснованное толкование налогообложения авиализинга угрожает бюджетным поступлениям16 сентября, 10:00 • 57956 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Одесса
Иран
Реклама
УНН Lite
Звезда Disney Дебби Райан рассказала о травме мозга, которая изменила её жизнь17 сентября, 00:05 • 38839 просмотра
Барак Обама скорбит по домашнему питомцу, который умер после 13 лет жизни в семьеPhoto16 сентября, 23:05 • 41602 просмотра
Племянницы Трэвиса Келси придумали особое имя для Тейлор Свифт после её свадьбы с футболистом16 сентября, 22:06 • 38425 просмотра
Король Чарльз якобы говорил, что принцессу Диану «скоро забудут», — Букингемский дворец отреагировал16 сентября, 21:05 • 37716 просмотра
Новая надежда украинской атаки — кто такой Артём Степанов, на которого рассчитывает Мальдера, и как он произвёл фурор в Нидерландах16 сентября, 15:40 • 42414 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Техника
Х-47М2 "Кинжал"
Хранитель
Financial Times

Зеленский анонсировал возвращение декларирования для правоохранителей и военнослужащих, которые не находятся на войне

Киев • УНН

 • 14164 просмотра

Президент Украины пообещал вернуть декларирование для правоохранителей и силовиков, не находящихся на войне. Также проверят руководителей органов власти.

Зеленский анонсировал возвращение декларирования для правоохранителей и военнослужащих, которые не находятся на войне

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возвращение декларирования для правоохранителей и военнослужащих, которые не находятся на войне, в таком объёме, который гарантированно позволит действительно реально контролировать имущественное положение и образ жизни правоохранителей. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передаёт УНН

Хочу сегодня поблагодарить парламентариев за результативные голосования. Позитив есть. Важно, что поддержали уголовную ответственность за мошеннические кол-центры. Ответственность должна быть жёсткой. Я только что подписал этот закон. Важно, что есть голосования за законы, которые входят в обязательства Украины перед партнёрами. Это средства для Украины, это средства для Государственного бюджета нашей страны. Дефицит существенный, и каждое решение, которое заполняет дефицит, действительно помогает нам, помогает устойчивости Украины и нашей обороне 

- сказал Зеленский. 

Он добавил, что сегодня провёл совещание относительно дальнейших законодательных шагов.

Есть решения, которые нужно принять. Будет решение, которое вернёт декларирование для правоохранителей и Сил безопасности, которые не находятся на войне, в таком объёме, который гарантированно позволит действительно реально контролировать имущественное положение и образ жизни правоохранителей 

- добавил Зеленский. 

По его словам, во время разговора с премьер-министром Сергеем Корецким обсудили, что в центральных органах исполнительной власти необходимо проверить всех руководителей — назначенных и исполняющих обязанности — от налоговой, АРМА и до различных инспекций, в которых существуют коррупционные риски, причём высокие. 

И нужно ускорить обновление государственных предприятий, таких как "Леса Украины", Энергоатом и других. На основе опыта Укрнафты и Нафтогаза — именно того опыта, который сработал и сработал в интересах Украины, — должно быть осуществлено обновление всех ключевых государственных компаний. Кабинет министров разработает и представит детали реализации этих решений 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

Верховная Рада Украины поддержала усиление ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество и деятельность мошеннических кол-центров. Соответствующий закон №10190 был принят в целом 16 сентября. 

Антонина Туманова

ОбществоПолитика
Энергоатом
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Нафтогаз
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина