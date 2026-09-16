Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возвращение декларирования для правоохранителей и военнослужащих, которые не находятся на войне, в таком объёме, который гарантированно позволит действительно реально контролировать имущественное положение и образ жизни правоохранителей. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передаёт УНН.

Хочу сегодня поблагодарить парламентариев за результативные голосования. Позитив есть. Важно, что поддержали уголовную ответственность за мошеннические кол-центры. Ответственность должна быть жёсткой. Я только что подписал этот закон. Важно, что есть голосования за законы, которые входят в обязательства Украины перед партнёрами. Это средства для Украины, это средства для Государственного бюджета нашей страны. Дефицит существенный, и каждое решение, которое заполняет дефицит, действительно помогает нам, помогает устойчивости Украины и нашей обороне - сказал Зеленский.

Он добавил, что сегодня провёл совещание относительно дальнейших законодательных шагов.

Есть решения, которые нужно принять. Будет решение, которое вернёт декларирование для правоохранителей и Сил безопасности, которые не находятся на войне, в таком объёме, который гарантированно позволит действительно реально контролировать имущественное положение и образ жизни правоохранителей - добавил Зеленский.

По его словам, во время разговора с премьер-министром Сергеем Корецким обсудили, что в центральных органах исполнительной власти необходимо проверить всех руководителей — назначенных и исполняющих обязанности — от налоговой, АРМА и до различных инспекций, в которых существуют коррупционные риски, причём высокие.

И нужно ускорить обновление государственных предприятий, таких как "Леса Украины", Энергоатом и других. На основе опыта Укрнафты и Нафтогаза — именно того опыта, который сработал и сработал в интересах Украины, — должно быть осуществлено обновление всех ключевых государственных компаний. Кабинет министров разработает и представит детали реализации этих решений - добавил Зеленский.

Напомним

Верховная Рада Украины поддержала усиление ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество и деятельность мошеннических кол-центров. Соответствующий закон №10190 был принят в целом 16 сентября.