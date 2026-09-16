Зеленський анонсував повернення декларування для правоохоронців і військових, які не на війні

Президент України Володимир Зеленський анонсував повернення декларування для правоохоронців та військових, які не на війні, в такому обсязі, який гарантовано дозволить дійсно реально контролювати майновий стан і спосіб життя правоохоронців. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Хочу подякувати сьогодні парламентарям за результативні голосування. Позитив є. Важливо, що підтримали кримінальну відповідальність за шахрайські кол-центри. Відповідальність має бути жорсткою. Я підписав щойно цей закон. Важливо, що є голосування за закони, які в зобов’язаннях України перед партнерами. Це кошти для України, це кошти для Державного бюджету нашої країни. Дефіцит суттєвий, і кожне рішення, яке дефіцит заповнює, справді допомагає нам, допомагає стійкості України та нашій обороні - сказав Зеленський.

Він додав, що провів сьогодні нараду щодо подальших законодавчих кроків.

Є рішення, які треба зробити. Буде рішення, що поверне декларування для правоохоронців і Сил безпеки, які не на війні, в такому обсязі, який гарантовано дозволить дійсно реально контролювати майновий стан і спосіб життя правоохоронців - додав Зеленський.

За його словами, під час розмови з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким обговорили, що у центральних органах виконавчої влади треба перевірити всіх керівників – призначених та виконувачів обов’язків - від податкової, АРМА і до різних інспекцій, у яких корупційні ризики, і вони високі.

І треба пришвидшити оновлення державних підприємств, таких як "Ліси України", Енергоатом та інших. На основі досвіду Укрнафти й Нафтогазу – саме того досвіду, який спрацював, і спрацював в інтересах України, – має бути зроблене оновлення всіх ключових державних компаній. Кабінет міністрів розробить і представить деталі реалізації цих рішень - додав Зеленський.

Нагадаємо

Верховна Рада України підтримала посилення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство та діяльність шахрайських кол-центрів. Відповідний закон №10190 було ухвалено в цілому 16 вересня.