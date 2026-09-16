Окупанти вдарили по центру Кропивницького, є постраждалі

Армія рф атакувала центр Кропивницького, відомо про чотирьох постраждалих. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає УНН.

Ворог завдав удару по центру Кропивницького. Станом на зараз відомо про чотирьох постраждалих. Трьом з них надають допомогу в медичних закладах. Одна жінка від госпіталізації відмовилась - повідомив Райкович.

За його словами, пошкоджень зазнали кілька приватних будинків, дитячий садочок та авто.

Ситуацію відстежуємо, резюмував Райкович.

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