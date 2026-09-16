Оккупанты нанесли удар по центру Кропивницкого, есть пострадавшие
Киев • УНН
В результате удара по центру Кропивницкого пострадали четыре человека. Повреждены дома, детский сад и автомобили.
Армия рф атаковала центр Кропивницкого, известно о четырех пострадавших. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает УНН.
Враг нанес удар по центру Кропивницкого. По состоянию на данный момент известно о четырех пострадавших. Троим из них оказывают помощь в медицинских учреждениях. Одна женщина отказалась от госпитализации
По его словам, повреждения получили несколько частных домов, детский сад и автомобиль.
Ситуацию отслеживаем, резюмировал Райкович.
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