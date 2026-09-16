Оккупанты нанесли удар по центру Кропивницкого, есть пострадавшие

Армия рф атаковала центр Кропивницкого, известно о четырех пострадавших. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает УНН.

Враг нанес удар по центру Кропивницкого. По состоянию на данный момент известно о четырех пострадавших. Троим из них оказывают помощь в медицинских учреждениях. Одна женщина отказалась от госпитализации - сообщил Райкович.

По его словам, повреждения получили несколько частных домов, детский сад и автомобиль.

Ситуацию отслеживаем, резюмировал Райкович.

россияне ударили КАБами по Сумам: шестеро пострадавших