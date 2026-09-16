россияне ударили КАБами по Сумам: шестеро пострадавших

В среду, 16 сентября, российские оккупанты нанесли удары КАБами по Сумам. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает УНН.

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По данным СМИ, под завалами домов могут находиться люди. Кроме того, сообщается, что есть раненые. Средства массовой информации отмечают, что 5 человек получили ранения.

50-летнему мужчине оказывают помощь в больнице. К сожалению, есть повреждения и разрушения в частном секторе. Также в одном из мест ударов произошло возгорание автомобилей - сообщил Григоров.

Впоследствии начальник Сумской ОВА добавил, что количество пострадавших увеличилось до 6 человек.

Четыре человека пострадали в результате попаданий по частному сектору, среди них 14-летняя девочка. Ей и еще двум взрослым врачи оказали помощь на месте. Один мужчина обследуется в больнице. В местах попаданий, к сожалению, разрушены 2 жилых дома. Еще 10 — повреждены. Также есть повреждения в учебном заведении. В больнице находятся и двое мужчин, пострадавших из-за удара по промышленной зоне - заявил Григоров.

Напомним

В результате российской атаки по рейсовому автобусу в Никопольском районе Днепропетровской области погибли пятеро людей, еще семеро получили ранения.