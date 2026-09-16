росіяни вдарили КАБами по Сумах: шестеро постраждалих

У середу, 16 вересня, російські окупанти завдали ударів КАБами по Сумах. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає УНН.

За даними ЗМІ, під завалами будинків можуть перебувати люди. Крім того, повідомляється, що є поранені. Засоби масової інформації зазначають, що 5 людей отримали поранення.

50-річному чоловіку надають допомогу у лікарні. На жаль, є пошкодження та руйнування у приватному секторі. Також на одному з місць ударів виникло загорання автівок

Згодом начальник Сумської ОВА додав, що кількість постраждалих збільшилась до 6 людей.

Четверо людей постраждали внаслідок влучань по приватному сектору, серед них 14-річна дівчинка. Їй та ще двом дорослим лікарі надали допомогу на місці. Один чоловік обстежується у лікарні. На місці влучань, на жаль, зруйновані 2 житлові будинки. Ще 10 - пошкоджені. Також є пошкодження у закладі освіти. У лікарні перебувають і двоє чоловіків, які постраждали через удар по промисловій зоні