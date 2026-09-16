Нових штрафів за перевищення швидкості не буде: Рада провалила законопроєкт
Київ • УНН
Депутати не набрали одного голосу для ухвалення законопроєкту №15348 за основу. Документ передбачав штрафи до 3400 гривень і 17000 гривень для рецидивістів.
Верховна Рада України провалила законопроєкт про нові штрафи за перевищення швидкості. Нардепи не підтримали за основу законопроєкт №15348 - 225 голосів "за" за необхідних 226. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Проєкт закону передбачає встановити нові штрафи за порушення швидкісного режиму, зокрема:
- перевищення швидкості на 20+ км/год - штраф у розмірі 680 гривень;
- перевищення швидкості на 40+ км/год - штраф у розмірі 2040 гривень;
- перевищення швидкості на 60+ км/год - штраф у розмірі 2720 гривень;
- перевищення швидкості на 80+ км/год - штраф у розмірі 3400 гривень.
Також передбачається встановити штраф у розмірі 17000 гривень для водіїв, які п’ять та більше разів впродовж року піддавалися адміністративному стягненню за перевищення швидкості на понад 60 та 80 км/год.
Проєкт закону встановлює, що водії, які притягуються до відповідальності за перевищення швидкості на понад 60 та 80 км/год, не зможуть оплатити штраф із 50% знижкою.
Додатково
Зазначимо, що наразі, відповідно до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, перевищення швидкості на понад 20 км/год тягне за собою накладення штрафу у розмірі 340 гривень.
Перевищення швидкості на понад 50 км/год передбачає штраф у розмірі 1700 гривень.
Якщо порушення зафіксоване у автоматичному режимі (камерами фотовідеофіксації), то водій може сплатити штраф впродовж 10 днів з 50% знижкою.
Нагадаємо
Верховна Рада у червні 2026 року зареєструвала законопроєкт про штрафи за перевищення допустимого рівня шуму транспорту. У період воєнного стану штрафи можуть сягати від 17 до 34 тисяч гривень.