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Нових штрафів за перевищення швидкості не буде: Рада провалила законопроєкт

Київ • УНН

 • 790 перегляди

Депутати не набрали одного голосу для ухвалення законопроєкту №15348 за основу. Документ передбачав штрафи до 3400 гривень і 17000 гривень для рецидивістів.

Нових штрафів за перевищення швидкості не буде: Рада провалила законопроєкт

Верховна Рада України провалила законопроєкт про нові штрафи за перевищення швидкості. Нардепи не підтримали за основу законопроєкт №15348 - 225 голосів "за" за необхідних 226. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Проєкт закону передбачає встановити нові штрафи за порушення швидкісного режиму, зокрема:

  • перевищення швидкості на 20+ км/год - штраф у розмірі 680 гривень;
    • перевищення швидкості на 40+ км/год - штраф у розмірі 2040 гривень;
      • перевищення швидкості на 60+ км/год - штраф у розмірі 2720 гривень;
        • перевищення швидкості на 80+ км/год - штраф у розмірі 3400 гривень.

          Також передбачається встановити штраф у розмірі 17000 гривень для водіїв, які п’ять та більше разів впродовж року піддавалися адміністративному стягненню за перевищення швидкості на понад 60 та 80 км/год.

          Проєкт закону встановлює, що водії, які притягуються до відповідальності за перевищення швидкості на понад 60 та 80 км/год, не зможуть оплатити штраф із 50% знижкою.

          Додатково

          Зазначимо, що наразі, відповідно до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, перевищення швидкості на понад 20 км/год тягне за собою накладення штрафу у розмірі 340 гривень.

          Перевищення швидкості на понад 50 км/год передбачає штраф у розмірі 1700 гривень.

          Якщо порушення зафіксоване у автоматичному режимі (камерами фотовідеофіксації), то водій може сплатити штраф впродовж 10 днів з 50% знижкою.

          Нагадаємо

          Верховна Рада у червні 2026 року зареєструвала законопроєкт про штрафи за перевищення допустимого рівня шуму транспорту. У період воєнного стану штрафи можуть сягати від 17 до 34 тисяч гривень.

          Павло Башинський

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