Скільки військових і техніки втратила росія за добу – дані Генштабу 16 вересня 2026

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 16 вересня сягнули близько 1 511 530 осіб. За минулу добу росія втратила ще 1 530 військових, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

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Також за добу Сили оборони знищили 5 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, 1 РСЗВ та 4 засоби протиповітряної оборони противника.

Найбільше серед техніки росія втратила безпілотників та автомобілів – за добу знищено 789 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 374 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн.

Загальні втрати росії

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили 12 345 танків, 25 339 бойових броньованих машин, 49 820 артилерійських систем, 2 132 РСЗВ та 1 642 засоби ППО.

Крім того, втрати противника становлять 442 літаки, 356 гелікоптерів, 519 069 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 5 111 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни.

Також знищено 149 557 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 4 692 одиниці спеціальної техніки й 2 630 наземних робототехнічних комплексів. Дані уточнюються.

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