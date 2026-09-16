Дрон рф влучив у рейсовий автобус на Нікопольщині: п’ятеро загиблих, семеро поранених

Внаслідок російської атаки по рейсовому автобусу у Нікопольському районі Дніпропетровської області загинули пʼятеро людей, ще семеро отримали поранення. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.

Деталі

росіяни поцілили по автобусу безпілотником. Пʼятеро людей загинули на місці. Семеро поранених зараз під наглядом лікарів. Їм надають усю необхідну допомогу - йдеться в повідомленні.

Згодом Офіс Генерального прокурора повідомив про відкриття кримінального провадження за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо

У ніч на 16 вересня російські окупанти атакували Україну 80 ударними БПЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".