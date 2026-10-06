Нідерланди забезпечать Україні обслуговування та боєприпаси для F-16 - прем’єр
Київ • УНН
Прем’єр Нідерландів Роб Єттен пообіцяв Україні техобслуговування, запчастини й боєприпаси для F-16. Він назвав посилення ППО питанням життя і смерті.
Нідерланди допоможуть Україні з технічним обслуговуванням, запчастинами та боєприпасами для винищувачів F-16. Про це після телефонної розмови з Президентом Володимиром Зеленським повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен, інформує УНН.
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За його словами, російська агресія проти України дедалі більше посилюється.
Ми знову побачили це цими вихідними, зокрема під час авіаударів по Києву. росія навмисно атакує цивільну та енергетичну інфраструктуру і хоче зробити українські міста непридатними для життя та зруйнувати економіку цієї зими. Ми не повинні допустити цього
Він зазначив, що подальше посилення протиповітряної оборони України - це "буквально питання життя і смерті".
"Наприклад, Україні потрібно більше технічного обслуговування, запасних частин та боєприпасів для свого парку F-16. Я пообіцяв, що Нідерланди допоможуть Україні в цьому. Нідерланди продовжуватимуть разом з нашими міжнародними партнерами надавати непохитну підтримку Україні. Ми також уважно стежимо за провокаціями з боку росії щодо інших країн", - додав глава уряду Нідерландів.
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"росіяни не шкодують балістики" - Зеленський обговорив з прем'єром Нідерландів удари рф і посилення ППО04.08.26, 15:43 • 3543 перегляди