Нідерланди забезпечать Україні обслуговування та боєприпаси для F-16 - прем’єр

$44.990.1550.530.16
ukenru
03:30 • 8234 перегляди
Туреччина та Пакистан розгортають війська у Саудівській Аравії через атаки хуситів
5 жовтня, 22:19 • 16306 перегляди
"Більше не у фракції": у "Європейській солідарності" підтвердили виключення Гончаренка
5 жовтня, 20:46 • 19676 перегляди
Україна поступилася Угорщині та опустилася на третє місце у групі Ліги наційPhoto
5 жовтня, 19:10 • 21192 перегляди
Boeing утричі збільшить виробництво головок самонаведення для ракет Patriot - отримали великий контракт
5 жовтня, 17:31 • 23082 перегляди
Трамп знову заявив, що через удари України по російських НПЗ ростуть ціни на бензин у СШАPhoto
5 жовтня, 17:10 • 22233 перегляди
Чи евакуюють США посольство з Києва через погрози рф — Рубіо дав відповідьVideo
5 жовтня, 16:18 • 34274 перегляди
ЗСУ отримають роботизований комплекс Varkhan - технічні характеристики та сильні сторони на полі бою
Ексклюзив
5 жовтня, 15:28 • 33760 перегляди
Чи можуть удари рф по мостах розділити Київ на два береги: експерт озвучив сценарій
5 жовтня, 15:04 • 19473 перегляди
Український FP-1/FP-2 може стати носієм восьми перехоплювачів SPYS: Quantum WIY Industries показала концепцію
5 жовтня, 14:47 • 16289 перегляди
Непал завершує пошуково-рятувальні роботи після повені - що зі зниклими безвісти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.3м/с
80%
750мм
Популярнi новини
У Харкові кількість загиблих через авіаудари зросла до шести - під завалами виявили фрагменти тілаPhoto5 жовтня, 18:40 • 5038 перегляди
Найбільше гравців з Іспанії - оголошено 25 номінантів на нагороду Golden BoyPhoto5 жовтня, 18:57 • 25365 перегляди
Удар рф по будинку в Запоріжжі: щонайменше п’ятеро пораненихVideo5 жовтня, 20:12 • 3448 перегляди
Дзвонять "з поліції" і просять гроші за родича: кіберполіція попередила про схему шахраїв23:21 • 4396 перегляди
кремль запустив кампанію з перекладання провини за удари по Україні на українську владу - ЦПД23:52 • 10694 перегляди
Публікації
Найбільше гравців з Іспанії - оголошено 25 номінантів на нагороду Golden BoyPhoto5 жовтня, 18:57 • 25571 перегляди
ЗСУ отримають роботизований комплекс Varkhan - технічні характеристики та сильні сторони на полі бою5 жовтня, 16:18 • 34274 перегляди
Чи можуть удари рф по мостах розділити Київ на два береги: експерт озвучив сценарій
Ексклюзив
5 жовтня, 15:28 • 33760 перегляди
Вже 77% лікарень спроможної мережі є повністю автономними5 жовтня, 14:20 • 29246 перегляди
Повернення до витоків та графічна революція - реліз гри Gears of War: E-DayPhotoVideo5 жовтня, 12:15 • 41613 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олексій Гончаренко
Марко Рубіо
Владислав Косіняк-Камиш
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Запоріжжя
Європа
Реклама
УНН Lite
Найбільше гравців з Іспанії - оголошено 25 номінантів на нагороду Golden BoyPhoto5 жовтня, 18:57 • 25576 перегляди
Мальдера оголосив стартовий склад України на матч з Угорщиною: хто на замініVideo5 жовтня, 18:00 • 17145 перегляди
Енергетики виявили хомʼяка на високовольтних лініях і влаштували справжню рятувальну операціюVideo5 жовтня, 15:42 • 23066 перегляди
Влучив м’ячем в обличчя фаната - “нейтрального” росіянина Мєдвєдєва дискваліфікували на турнірі в ПекініVideo5 жовтня, 15:25 • 19359 перегляди
Куплену за $30 знайдену в "темному кутку" картину продали на аукціоні за $1,35 млнVideo5 жовтня, 14:03 • 28085 перегляди
Актуальне
Техніка
Instagram
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Нідерланди забезпечать Україні обслуговування та боєприпаси для F-16 - прем’єр

Київ • УНН

 • 2452 перегляди

Прем’єр Нідерландів Роб Єттен пообіцяв Україні техобслуговування, запчастини й боєприпаси для F-16. Він назвав посилення ППО питанням життя і смерті.

Нідерланди забезпечать Україні обслуговування та боєприпаси для F-16 - прем’єр

Нідерланди допоможуть Україні з технічним обслуговуванням, запчастинами та боєприпасами для винищувачів F-16. Про це після телефонної розмови з Президентом Володимиром Зеленським повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен, інформує УНН.

Деталі

За його словами, російська агресія проти України дедалі більше посилюється.

Ми знову побачили це цими вихідними, зокрема під час авіаударів по Києву. росія навмисно атакує цивільну та енергетичну інфраструктуру і хоче зробити українські міста непридатними для життя та зруйнувати економіку цієї зими. Ми не повинні допустити цього

- написав Єттен.

Він зазначив, що подальше посилення протиповітряної оборони України - це "буквально питання життя і смерті".

"Наприклад, Україні потрібно більше технічного обслуговування, запасних частин та боєприпасів для свого парку F-16. Я пообіцяв, що Нідерланди допоможуть Україні в цьому. Нідерланди продовжуватимуть разом з нашими міжнародними партнерами надавати непохитну підтримку Україні. Ми також уважно стежимо за провокаціями з боку росії щодо інших країн", - додав глава уряду Нідерландів.

Нагадаємо

Україна розглядає порти Нідерландів і Німеччини як нові шляхи вивезення продукції.

"росіяни не шкодують балістики" - Зеленський обговорив з прем'єром Нідерландів удари рф і посилення ППО04.08.26, 15:43 • 3543 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Техніка
Війна в Україні
Нідерланди
Володимир Зеленський
Україна
F-16 Fighting Falcon
Київ