Нидерланды обеспечат Украине обслуживание и боеприпасы для F-16 — премьер-министр

Нидерланды помогут Украине с техническим обслуживанием, запчастями и боеприпасами для истребителей F-16. Об этом после телефонного разговора с Президентом Владимиром Зеленским сообщил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, информирует УНН.

По его словам, российская агрессия против Украины всё больше усиливается.

Мы снова увидели это в минувшие выходные, в частности во время авиаударов по Киеву. россия намеренно атакует гражданскую и энергетическую инфраструктуру и хочет сделать украинские города непригодными для жизни и разрушить экономику этой зимой. Мы не должны этого допустить