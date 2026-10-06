Нидерланды обеспечат Украине обслуживание и боеприпасы для F-16 — премьер-министр
Киев • УНН
Премьер-министр Нидерландов Роб Еттен пообещал Украине техническое обслуживание, запчасти и боеприпасы для F-16. Он назвал усиление ПВО вопросом жизни и смерти.
Нидерланды помогут Украине с техническим обслуживанием, запчастями и боеприпасами для истребителей F-16. Об этом после телефонного разговора с Президентом Владимиром Зеленским сообщил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, информирует УНН.
Детали
По его словам, российская агрессия против Украины всё больше усиливается.
Мы снова увидели это в минувшие выходные, в частности во время авиаударов по Киеву. россия намеренно атакует гражданскую и энергетическую инфраструктуру и хочет сделать украинские города непригодными для жизни и разрушить экономику этой зимой. Мы не должны этого допустить
Он отметил, что дальнейшее усиление противовоздушной обороны Украины — это "буквально вопрос жизни и смерти".
"Например, Украине нужно больше технического обслуживания, запасных частей и боеприпасов для своего парка F-16. Я пообещал, что Нидерланды помогут Украине в этом. Нидерланды продолжат вместе с нашими международными партнёрами оказывать непоколебимую поддержку Украине. Мы также внимательно следим за провокациями со стороны россии в отношении других стран", — добавил глава правительства Нидерландов.
Напомним
Украина рассматривает порты Нидерландов и Германии как новые пути вывоза продукции.
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