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Нидерланды обеспечат Украине обслуживание и боеприпасы для F-16 — премьер-министр

Киев • УНН

 • 3274 просмотра

Премьер-министр Нидерландов Роб Еттен пообещал Украине техническое обслуживание, запчасти и боеприпасы для F-16. Он назвал усиление ПВО вопросом жизни и смерти.

Нидерланды обеспечат Украине обслуживание и боеприпасы для F-16 — премьер-министр

Нидерланды помогут Украине с техническим обслуживанием, запчастями и боеприпасами для истребителей F-16. Об этом после телефонного разговора с Президентом Владимиром Зеленским сообщил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, информирует УНН.

Детали

По его словам, российская агрессия против Украины всё больше усиливается.

Мы снова увидели это в минувшие выходные, в частности во время авиаударов по Киеву. россия намеренно атакует гражданскую и энергетическую инфраструктуру и хочет сделать украинские города непригодными для жизни и разрушить экономику этой зимой. Мы не должны этого допустить

- написал Йеттен.

Он отметил, что дальнейшее усиление противовоздушной обороны Украины — это "буквально вопрос жизни и смерти".

"Например, Украине нужно больше технического обслуживания, запасных частей и боеприпасов для своего парка F-16. Я пообещал, что Нидерланды помогут Украине в этом. Нидерланды продолжат вместе с нашими международными партнёрами оказывать непоколебимую поддержку Украине. Мы также внимательно следим за провокациями со стороны россии в отношении других стран", — добавил глава правительства Нидерландов.

Напомним

Украина рассматривает порты Нидерландов и Германии как новые пути вывоза продукции.

"россияне не жалеют баллистики" - Зеленский обсудил с премьером Нидерландов удары оф и усиление ПВО04.08.26, 15:43 • 3543 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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