"россияне не жалеют баллистики" - Зеленский обсудил с премьером Нидерландов удары оф и усиление ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном об усилении ПВО, ударах рф, пути в ЕС с открытием еще четырех кластеров переговоров о вступлении, пишет УНН.

Говорили с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. Благодарен за внимание к Украине и готовность помогать. Проинформировал Роба о недавних российских ударах по нашим городам и громадам и благодарен ему за искренние слова соболезнования и поддержки. Фактически ежедневно россияне наносят удары по нашим людям и не жалеют баллистики, чтобы разрушать жизни. Ракеты для ПВО являются нашим основным приоритетом. Мы обсудили, как Нидерланды могут помочь нашей защите сейчас и во время подготовки к зиме. Очень ценим готовность работать над поиском решений