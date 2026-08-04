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"россияне не жалеют баллистики" - Зеленский обсудил с премьером Нидерландов удары оф и усиление ПВО

Киев • УНН

 • 3444 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провёл разговор с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. Обсудили усиление противовоздушной обороны, российские удары и открытие четырёх кластеров переговоров о вступлении в ЕС.

"россияне не жалеют баллистики" - Зеленский обсудил с премьером Нидерландов удары оф и усиление ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном об усилении ПВО, ударах рф, пути в ЕС с открытием еще четырех кластеров переговоров о вступлении, пишет УНН.

Говорили с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. Благодарен за внимание к Украине и готовность помогать. Проинформировал Роба о недавних российских ударах по нашим городам и громадам и благодарен ему за искренние слова соболезнования и поддержки. Фактически ежедневно россияне наносят удары по нашим людям и не жалеют баллистики, чтобы разрушать жизни. Ракеты для ПВО являются нашим основным приоритетом. Мы обсудили, как Нидерланды могут помочь нашей защите сейчас и во время подготовки к зиме. Очень ценим готовность работать над поиском решений

- написал Зеленский в соцсетях.

Президент сообщил, что говорили и о ситуации в дипломатии и встрече в Вашингтоне на прошлой неделе.

"Также обсудили интеграцию Украины в Евросоюз, работу над открытием еще четырех переговорных кластеров и расширение в целом. Спасибо!" - указал Зеленский.

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Юлия Шрамко

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Владимир Зеленский