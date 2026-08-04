"россияне не жалеют баллистики" - Зеленский обсудил с премьером Нидерландов удары оф и усиление ПВО
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провёл разговор с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. Обсудили усиление противовоздушной обороны, российские удары и открытие четырёх кластеров переговоров о вступлении в ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном об усилении ПВО, ударах рф, пути в ЕС с открытием еще четырех кластеров переговоров о вступлении, пишет УНН.
Говорили с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. Благодарен за внимание к Украине и готовность помогать. Проинформировал Роба о недавних российских ударах по нашим городам и громадам и благодарен ему за искренние слова соболезнования и поддержки. Фактически ежедневно россияне наносят удары по нашим людям и не жалеют баллистики, чтобы разрушать жизни. Ракеты для ПВО являются нашим основным приоритетом. Мы обсудили, как Нидерланды могут помочь нашей защите сейчас и во время подготовки к зиме. Очень ценим готовность работать над поиском решений
Президент сообщил, что говорили и о ситуации в дипломатии и встрече в Вашингтоне на прошлой неделе.
"Также обсудили интеграцию Украины в Евросоюз, работу над открытием еще четырех переговорных кластеров и расширение в целом. Спасибо!" - указал Зеленский.
Военная поддержка Украины на 9 млрд евро до 2029 года включительно - Зеленский и премьер Нидерландов подписали Drone Deal07.07.26, 20:46 • 3445 просмотров