Третья самая маленькая страна в мире сменила название после более чем полувека

Тихоокеанское островное государство Науру официально сменило название на Республику Наоэро. Власти страны заявили, что это решение должно вернуть традиционное наименование и подчеркнуть национальное наследие, язык и идентичность. Об этом сообщает PBS, пишет УНН.

Детали

Международный код страны изменится с NRU на NRO, а её жителей будут называть деи-Наоэро вместо науруанцев. За рубежом страну обычно называют "Науру" (произношение Now-roo), тогда как новое название произносится как "Наоэро" (Now-ero).

Отмечается, что этот шаг возвращает отдалённому островному государству в южной части Тихого океана его традиционное название, говорится в заявлении, опубликованном в прошлый четверг в официальном Facebook-аккаунте правительства. Страна стала известна в мире как Науру лишь потому, что её местное название было трудно произносить иностранцам — это был вопрос удобства, а не осознанного выбора, отмечали ранее в правительстве.

Это предлагаемое изменение призвано более полно почтить наследие нашей нации, наш язык и нашу идентичность - заявил президент Дэвид Адеанг, когда в январе предложил парламенту соответствующую инициативу.

Предлагаемую поправку к конституции поддержали депутаты во время необходимых двух голосований, хотя не было сразу ясно, изменили ли документ уже официально.

Справочно

С населением около 12 тысяч человек Науру является третьей самой маленькой страной мира по числу жителей после Тувалу и Ватикана. Этот небольшой коралловый атолл изначально был колонизирован Германией, а затем находился под управлением Австралии, прежде чем в 1968 году стал независимой республикой.

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Страна пережила трудные времена: добыча фосфатов в 1970-х годах принесла острову значительное богатство, но после упадка отрасли Науру оказалась на грани экономического краха в 1990-х годах.

Ныне страна является одной из наиболее уязвимых в мире к повышению уровня моря из-за изменения климата. Правительство пытается привлекать иностранные инвестиции через платную программу гражданства, средства от которой должны помочь перенести людей и инфраструктуру подальше от наступающего океана.

Смена названия означает "начало возрождённой национальной гордости", заявил Адеанг в своём последнем обращении.

Когда правительство в последний раз проголосовало за эту инициативу в мае, президент объявил о проведении референдума для её подтверждения.

Однако в заявлении на прошлой неделе правительство сообщило, что после "широких обсуждений" законодатели решили, что всеобщее голосование не нужно.

Хотя референдум должен определить волю народа, название Наоэро никогда не исчезало, а лишь ждало, чтобы его полностью приняли - говорится в заявлении.

Правительство добавило, что это наименование "уже является идентичностью народа, присутствует на государственном гербе и используется в общине; и, что важно, разрешено Конституцией".

Этот шаг делает страну очередным государством, которое отходит от колониального прошлого путём смены названия. Небольшое африканское королевство Эсватини вернуло своё историческое название вместо Свазиленда в 2018 году.

Дополнение

Другие страны меняли названия как своего рода ребрендинг. Например, Турция в 2022 году обратилась к ООН с просьбой использовать название Türkiye — так страну давно называли внутри государства.

Решение Науру приведёт к переименованию национальных самолётов и кораблей. Правительство уже обратилось к другим странам и международным организациям с просьбой признать это изменение.

На сайте Организации Объединённых Наций страна уже указана под новым названием, поскольку правительство попросило изменить его ещё в июне. Министерства иностранных дел Австралии и Новой Зеландии, а также посольства США и Китая в регионе также используют название Наоэро на своих сайтах.

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