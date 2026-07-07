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Военная поддержка Украины на 9 млрд евро до 2029 года включительно - Зеленский и премьер Нидерландов подписали Drone Deal

Киев • УНН

 • 806 просмотра

Президент Украины и премьер Нидерландов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны. Нидерланды предоставят военную поддержку Украине на 9 миллиардов евро до 2029 года.

Военная поддержка Украины на 9 млрд евро до 2029 года включительно - Зеленский и премьер Нидерландов подписали Drone Deal

Президент Украины Владимир Зеленский в Анкаре провел встречу с Премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, в ходе которой лидеры заключили соглашение в формате Drone Deal, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Как сообщили в ОП, документ предусматривает сотрудничество в сфере безопасности, оборонной промышленности, военной экспертизы, кибербезопасности, технологий, исследований и разработок, а также обмен опытом. Правительство Нидерландов обязалось предоставить военную поддержку Украине на сумму 9 миллиардов евро до 2029 года включительно.

Мы очень рады, что наши команды подготовили Drone Deal между нашими странами. И, конечно, это поможет с экспортом, и это поможет с совместным производством, обменом идеями и обменом опытом, который у нас есть 

– подчеркнул Глава государства.

Президент проинформировал о ситуации на фронте и дефиците ракет для систем ПВО. Лидеры обсудили работу над созданием европейской антибаллистики и получением лицензий от США на производство систем Patriot. Также речь шла о сотрудничестве между украинскими и нидерландскими оборонными компаниями.

Отдельное внимание – энергетической поддержке и подготовке Украины к зиме.

Наша страна благодарна за 23 миллиона евро грантовой помощи на закупку импортного газа и переданное оборудование. Лидеры договорились о дальнейшей поддержке Украины 

- далее в ОП.

Зеленский и премьер Эстонии подписали Drone Deal: речь идет о производстве средств ПВО, дронов и боеприпасов07.07.26, 20:15 • 1146 просмотров

Антонина Туманова

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