Зеленский и премьер Эстонии подписали Drone Deal: речь идет о производстве средств ПВО, дронов и боеприпасов

В Анкаре Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, в ходе которой лидеры подписали соглашение об оборонном сотрудничестве в формате Drone Deal. Это уже седьмая Drone Deal, которую Украина заключила с партнерами, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Глава государства поблагодарил весь народ Эстонии за постоянную поддержку Украины во время полномасштабного российского вторжения.

Это соглашение – не только путь к более быстрому сотрудничеству между нашими странами. Это шаг и сигнал доверия, ведь мы заключаем такое соглашение с очень близким другом, и это имеет огромное значение. Конечно, мы также всегда благодарны за вашу сильную поддержку – военную и гуманитарную, – а также за ваши шаги, направленные на постоянную поддержку Украины на нашем пути в ЕС и НАТО