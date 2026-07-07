Зеленский и премьер Эстонии подписали Drone Deal: речь идет о производстве средств ПВО, дронов и боеприпасов
Киев • УНН
В Анкаре Зеленский и Михал подписали соглашение об оборонном сотрудничестве Drone Deal. Соглашение предусматривает совместное производство дронов и ПВО на территории обеих стран.
В Анкаре Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, в ходе которой лидеры подписали соглашение об оборонном сотрудничестве в формате Drone Deal. Это уже седьмая Drone Deal, которую Украина заключила с партнерами, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
Глава государства поблагодарил весь народ Эстонии за постоянную поддержку Украины во время полномасштабного российского вторжения.
Это соглашение – не только путь к более быстрому сотрудничеству между нашими странами. Это шаг и сигнал доверия, ведь мы заключаем такое соглашение с очень близким другом, и это имеет огромное значение. Конечно, мы также всегда благодарны за вашу сильную поддержку – военную и гуманитарную, – а также за ваши шаги, направленные на постоянную поддержку Украины на нашем пути в ЕС и НАТО
Премьер-министр Эстонии отметил, что Drone Deal – это важный документ, который усиливает партнерство между странами.
Сотрудничество на таком промышленном уровне для нас очень важно, ведь вы лучшие в этой сфере, и мы стремимся сотрудничать
Как отметили в ОП, Drone Deal предусматривает развитие оборонно-промышленного комплекса, технологическое сотрудничество, обмен опытом и разведданными. Украина и Эстония будут развивать совместное военное производство и запустят новое производство на территории обеих стран. В частности, речь идет об изготовлении средств ПВО, дронов, сенсорных систем и систем раннего предупреждения, боеприпасов, систем управления боем и морских возможностей.
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Президент также проинформировал о дипломатической работе с партнерами.
Лидеры обсудили поддержку Украины на пути в Евросоюз, в частности открытие остальных пяти переговорных кластеров. Позиция Эстонии однозначна: Украина должна быть полноправным членом ЕС. По словам Кристена Михала, нет никаких существенных причин для блокировки кластеров, поскольку Украина сделала все необходимое для их открытия.