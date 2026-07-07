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Зеленский и премьер Эстонии подписали Drone Deal: речь идет о производстве средств ПВО, дронов и боеприпасов

Киев • УНН

 • 1152 просмотра

В Анкаре Зеленский и Михал подписали соглашение об оборонном сотрудничестве Drone Deal. Соглашение предусматривает совместное производство дронов и ПВО на территории обеих стран.

Зеленский и премьер Эстонии подписали Drone Deal: речь идет о производстве средств ПВО, дронов и боеприпасов

В Анкаре Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, в ходе которой лидеры подписали соглашение об оборонном сотрудничестве в формате Drone Deal. Это уже седьмая Drone Deal, которую Украина заключила с партнерами, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства поблагодарил весь народ Эстонии за постоянную поддержку Украины во время полномасштабного российского вторжения.

Это соглашение – не только путь к более быстрому сотрудничеству между нашими странами. Это шаг и сигнал доверия, ведь мы заключаем такое соглашение с очень близким другом, и это имеет огромное значение. Конечно, мы также всегда благодарны за вашу сильную поддержку – военную и гуманитарную, – а также за ваши шаги, направленные на постоянную поддержку Украины на нашем пути в ЕС и НАТО 

– подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Эстонии отметил, что Drone Deal – это важный документ, который усиливает партнерство между странами.

Сотрудничество на таком промышленном уровне для нас очень важно, ведь вы лучшие в этой сфере, и мы стремимся сотрудничать 

– отметил он.

Как отметили в ОП, Drone Deal предусматривает развитие оборонно-промышленного комплекса, технологическое сотрудничество, обмен опытом и разведданными. Украина и Эстония будут развивать совместное военное производство и запустят новое производство на территории обеих стран. В частности, речь идет об изготовлении средств ПВО, дронов, сенсорных систем и систем раннего предупреждения, боеприпасов, систем управления боем и морских возможностей.

Канада объявила о новом пакете поддержки на 900 млн долларов — Зеленский встретился с Карни и обсудил Drone Deal07.07.26, 19:14 • 1530 просмотров

Президент также проинформировал о дипломатической работе с партнерами.

Лидеры обсудили поддержку Украины на пути в Евросоюз, в частности открытие остальных пяти переговорных кластеров. Позиция Эстонии однозначна: Украина должна быть полноправным членом ЕС. По словам Кристена Михала, нет никаких существенных причин для блокировки кластеров, поскольку Украина сделала все необходимое для их открытия.

Антонина Туманова

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