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Силы обороны поразили базу дронов и станцию "Орион" оккупантов в Крыму - Генштаб

Киев • УНН

 • 3372 просмотра

В ночь на 17 августа ВСУ нанесли удары по военным объектам рф. Поражены место хранения БПЛА в Гвардейском, станция «Орион» в Новофёдоровке и ретрансляторы.

Силы обороны поразили базу дронов и станцию "Орион" оккупантов в Крыму - Генштаб
фото иллюстративное

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение места хранения ударных БПЛА и средств управления противника, пишет УНН.

Подробности

"В ночь на 17 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных целей российских оккупантов", — говорится в сообщении Генштаба.

Поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в районе Гвардейского во временно оккупированном украинском Крыму. Зафиксирован пожар на территории объекта

— сообщили в Генштабе.

И добавили:

Кроме того, поражена наземная станция управления БПЛА "Орион" в Новофёдоровке (ВОТ АР Крым). Также украинские воины поразили наземный ретранслятор для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера" в Оленевке, во временно оккупированном россиянами Крыму, и пункт связи и питания ретранслятора БПЛА на Тендровской косе Херсонской области

Степень нанесённого ущерба уточняется.

Два цеха уничтожены, четыре повреждены - Генштаб подтвердил результаты поражения на комбинате российского ВПК17.08.26, 12:35 • 16790 просмотров

Юлия Шрамко

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