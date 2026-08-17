Силы обороны поразили базу дронов и станцию "Орион" оккупантов в Крыму - Генштаб

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Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение места хранения ударных БПЛА и средств управления противника, пишет УНН.

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"В ночь на 17 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных целей российских оккупантов", — говорится в сообщении Генштаба.

Поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в районе Гвардейского во временно оккупированном украинском Крыму. Зафиксирован пожар на территории объекта — сообщили в Генштабе.

И добавили:

Кроме того, поражена наземная станция управления БПЛА "Орион" в Новофёдоровке (ВОТ АР Крым). Также украинские воины поразили наземный ретранслятор для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера" в Оленевке, во временно оккупированном россиянами Крыму, и пункт связи и питания ретранслятора БПЛА на Тендровской косе Херсонской области

Степень нанесённого ущерба уточняется.

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