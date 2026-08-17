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Два цеха уничтожены, четыре повреждены - Генштаб подтвердил результаты поражения на комбинате российского ВПК

Киев • УНН

 • 2678 просмотра

В ночь на 16 августа ВСУ поразили «Комбинат Каменский» в ростовской области. Уничтожены два цеха, еще четыре повреждены.

Два цеха уничтожены, четыре повреждены - Генштаб подтвердил результаты поражения на комбинате российского ВПК

Генеральный штаб ВСУ подтвердил результаты поражения предприятия российского ВПК "Комбинат Каменский" в ростовской области — два цеха уничтожены, четыре — повреждены, пишет УНН.

По результатам поражения в ночь на 16 августа 2026 года предприятия "Комбинат Каменский" в Каменске-Шахтинском Ростовской области рф подтверждено уничтожение двух и повреждение еще четырех цехов по производству взрывчатых веществ и порохов

— сообщили в Генштабе.

"Комбинат Каменский" — предприятие российского военно-промышленного комплекса, производящее твердое ракетное топливо для боеприпасов РСЗО "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", а также для ряда ракетных систем и авиационных средств поражения.

"Работа по ключевым военным и военно-промышленным целям противника продолжается. Дальше будет!" — подчеркнули в Генштабе.

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Юлия Шрамко

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