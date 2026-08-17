Два цехи знищено, чотири пошкоджено - Генштаб підтвердив результати ураження на комбінаті російського ВПК

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив результати ураження підприємства російського ВПК "Комбинат Каменский" у ростовській області - два цехи знищено, чотири - пошкоджено, пише УНН.

За результатами ураження в ніч на 16 серпня 2026 року підприємства "Комбинат Каменский" у Каменську-Шахтинському Ростовської області рф підтверджено знищення двох і пошкодження ще чотирьох цехів з виробництва вибухових речовин та порохів - повідомили у Генштабі.

"Комбинат Каменский" – підприємство російського військово-промислового комплексу, що виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження.

"Робота по ключових військових та воєнно-промислових цілях противника триває. Далі буде!" - наголосили у Генштабі.

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