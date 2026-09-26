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Ліга націй: Грузія-Україна - де та коли дивитися матч

Київ • УНН

 • 1270 перегляди

Україна 28 вересня зіграє з Грузією у Тбілісі в другому турі Ліги націй. Початок матчу — о 19:45 за київським часом.

Ліга націй: Грузія-Україна - де та коли дивитися матч

У понеділок, 28 вересня, збірна України завітає до Тбілісі на матч 2-го туру Ліги націй проти Грузії. На тлі стартової перемоги над Угорщиною підопічні Андреа Мальдери спробують закріпити лідерство у групі, зберігши безпрограшну історію особистих зустрічей з грузинами, пише УНН

Ліга націй: Грузія - Україна - час і місце матчу

Поєдинок другого туру групи 2 між Грузією і Україною відбудеться у понеділок, 28 вересня. Стартовий свисток на "Динамо Арена" імені Бориса Пайчадзе у Тбілісі пролунає о 19:45 за київським часом. 

Напередодні Україна обіграла збірну Угорщини у матчі, який запам’ятався не лише забитим голом Данила Сікана після повернення до складу за три роки, а й масовою сутичкою, та вилученням українського вінгера Олександра Назаренка наприкінці матчу. 

Окрім того, Сікана було визнано "Левом матчу". 

Україна перемогла Угорщину на старті Ліги націй 2026/202725.09.26, 23:52 • 23834 перегляди

Грузія ж натомість мінімально програла Північній Ірландії - 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив Шей Чарльз на 90+9 хвилині. 

Українські вболівальники зможуть переглянути поєдинок як за підпискою, так і без будь-якої оплати. Пряма трансляція буде доступна на платформі MEGOGO у пакетах "Спорт", "Максимальна" (MEGOPACK), а також за передплатою "Оптимальна" на каналах "MEGOGO Футбол".

Україна - Грузія - історія протистоянь 

За свою історію Україна та Грузія зустрічалися 11 разів. Востаннє це трапилося у Лізі націй сезону 2024/2025. Тоді у першому матчі Україна перемогла 1:0, а у другому поєдинку була зафіксована нічия - 1:1. 

Загалом же Україна має 7 перемог над Грузією, жодного матчу не програвши. У решті поєдинків були зафіксовані нічиї. 

Згідно з букмекерськими котируваннями, фаворитом є збірна України. Хоча різниця між коефіцієнтами невелика. Тож букмекери не очікують значної переваги однієї з команд. Однак саме перемога України має найнижче котирування, тому їй віддають невелику перевагу.

На оцінку матчу впливає і фактор домашнього поля. Грузія гратиме перед власними вболівальниками, тоді як українській команді доведеться провести зустріч на виїзді.

Матчі збірної України в Лізі націй - розклад наступних ігор

Уже після поєдинку з Грузією наша збірна вирушить до Словаччини, де відбудеться два номінально домашні матчі. Поєдинки проти Північної Ірландії 2 жовтня (початок о 21:45), а також проти збірної Угорщини 5 жовтня (початок о 21:45) пройдуть на стадіоні Антона Малатинського, який здатен вмістити на своїх трибунах трохи більше 19 тис. глядачів. 

“Домашні” матчі Ліги націй збірна України проведе в Словаччині20.07.26, 18:14 • 4466 переглядiв

Павло Башинський

Спорт
Тбілісі
Словаччина
Угорщина
Україна
Грузія