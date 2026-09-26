Лига наций: Грузия-Украина - где и когда смотреть матч

В понедельник, 28 сентября, сборная Украины посетит Тбилиси на матч 2-го тура Лиги наций против Грузии. На фоне стартовой победы над Венгрией подопечные Андреа Мальдеры попытаются закрепить лидерство в группе, сохранив беспроигрышную историю личных встреч с грузинами, пишет УНН.

Лига наций: Грузия — Украина — время и место матча

Поединок второго тура группы 2 между Грузией и Украиной состоится в понедельник, 28 сентября. Стартовый свисток на стадионе "Динамо Арена" имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Накануне Украина обыграла сборную Венгрии в матче, который запомнился не только забитым голом Данила Сикана после возвращения в состав спустя три года, но и массовой потасовкой, а также удалением украинского вингера Александра Назаренко в конце матча.

Кроме того, Сикан был признан "Львом матча".

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Грузия же, напротив, минимально проиграла Северной Ирландии — 1:0. Единственный гол встречи забил Шей Чарльз на 90+9-й минуте.

Украинские болельщики смогут посмотреть поединок как по подписке, так и без какой-либо оплаты. Прямая трансляция будет доступна на платформе MEGOGO в пакетах "Спорт", "Максимальная" (MEGOPACK), а также по подписке "Оптимальная" на каналах "MEGOGO Футбол".

Украина — Грузия — история противостояний

За свою историю Украина и Грузия встречались 11 раз. В последний раз это произошло в Лиге наций сезона 2024/2025. Тогда в первом матче Украина победила 1:0, а во втором поединке была зафиксирована ничья — 1:1.

Всего же Украина одержала 7 побед над Грузией, не проиграв ни одного матча. В остальных поединках были зафиксированы ничьи.

Согласно букмекерским котировкам, фаворитом является сборная Украины. Хотя разница между коэффициентами невелика. Поэтому букмекеры не ожидают значительного преимущества одной из команд. Однако именно победа Украины имеет самую низкую котировку, поэтому ей отдают небольшое предпочтение.

На оценку матча влияет и фактор домашнего поля. Грузия будет играть перед собственными болельщиками, тогда как украинской команде придется провести встречу на выезде.

Матчи сборной Украины в Лиге наций — расписание следующих игр

Уже после поединка с Грузией наша сборная отправится в Словакию, где состоятся два номинально домашних матча. Поединки против Северной Ирландии 2 октября (начало в 21:45), а также против сборной Венгрии 5 октября (начало в 21:45) пройдут на стадионе Антона Малатинского, который способен вместить на своих трибунах немногим более 19 тыс. зрителей.

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