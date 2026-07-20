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"Домашние" матчи Лиги наций сборная Украины проведет в Словакии

Киев • УНН

 • 710 просмотра

Украинская ассоциация футбола утвердила стадион в Трнаве для матчей 3-го и 4-го туров Лиги наций против Северной Ирландии и Венгрии. Арена вмещает 19 тысяч зрителей и уже знакома сборной Украины.

"Домашние" матчи Лиги наций сборная Украины проведет в Словакии

Матчи 3-го и 4-го туров Лиги наций-2026/2027 сборная Украины сыграет в Трнаве (Словакия) на стадионе имени Антона Малатинского, который способен вместить на своих трибунах чуть более 19 тыс. зрителей. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола официально утвердил место проведения домашних поединков национальной сборной Украины в 3-м и 4-м турах Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. Матчи против Северной Ирландии и Венгрии "сине-желтые" проведут недалеко от Братиславы на стадионе имени Антона Малатинского в Трнаве (Словакия) 

- говорится в сообщении. 

Как отметили в УАФ, стадион уже знаком сборной Украины. В июне 2023 года в отборе к Евро-2024 здесь состоялся наш домашний матч против Мальты. Тогда победу Украине принес единственный гол Виктора Цыганкова.

Арена вмещает 19 тысяч и по вместимости является вторым стадионом Словакии. Расстояние от аэропорта Братиславы до стадиона имени Антона Малатинского всего 46 километров.

О начале продажи билетов на матчи против Северной Ирландии и Венгрии вскоре будет объявлено на официальных ресурсах УАФ.  

Дополнение

Сборная Украины начнет выступления в Лиге наций 25 сентября матчем против Венгрии на выезде. Наша сборная попала в группу В2 Лиги наций 2026/2027, где кроме Венгрии выступят также Грузия и Северная Ирландия. Турнир связан с квалификацией Евро-2028.

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28 сентября Украина сыграет против Грузии также на выезде, а следующие два поединка будут номинально домашними: 

  • 2 октября против Северной Ирландии; 
    • 5 октября против Венгрии. 

      Место проведения домашнего матча против Грузии, который должен пройти в ноябре, еще не определено. 

      Отметим, что до этого национальная команда проводила свои матчи в Польше. 

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      Павел Башинский

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