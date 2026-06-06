"Шахтер" не будет играть матчи Лиги чемпионов на стадионе "Вислы" в следующем сезоне

Донецкий "Шахтер" не будет проводить свои матчи в следующем сезоне Лиги чемпионов на стадионе польской "Вислы". Как заявил президент краковского клуба Ярослав Крулевски в соцсети "Х", организация дополнительных матчей - это огромный объем работы, энергии и ресурсов, а перед "Вислой" и так стоит чрезвычайно сложный год, передает УНН.

Детали

После консультаций и конструктивных обсуждений с Наблюдательным советом клуба, а также официальных голосований, мы приняли следующие решения по двум важным для клуба вопросам. Команда "Висла" не будет организовывать матчи польской "Вечисты" в рамках Экстраклассы, а также не будет организовывать матчи "Шахтера" в рамках еврокубков - написал Крулевски.

Он добавил, что клуб уже предупредил украинский и польский коллективы об этом решении. Он пояснил, что причиной такого решения является то, что "Висла" после 4 тяжелых лет, а до того - после ожесточенной борьбы за собственное существование, должна сосредоточиться прежде всего на делах "Вислы".

У нас есть много чего улучшить, многому научиться, много разных новых возможностей для роста, но прежде всего мы обязаны ставить дела "Вислы" и интересы нашего клуба на первое место - никакие сантименты и личные отношения не важнее клуба. Организация дополнительных матчей - это огромный объем работы, энергии и ресурсов, а перед "Вислой" и так стоит чрезвычайно сложный год. Нам предстоит выполнить гигантскую работу в сферах коммуникации, маркетинга, социальных медиа, продаж и развития бренда "Висла Краков" - добавляет Крулевски.

Он отмечает, что возложение на себя дополнительных обязанностей и продажа услуг другим субъектам является для клуба нерациональным с точки зрения бизнеса. Также президент польского клуба добавил, что сейчас "Висла" управляет газоном стадиона и инвестирует в него, а также в его защиту, значительные средства.

Чтобы быть справедливыми к обеим сторонам, мы обнародуем свое решение сегодня, демонстрируя, что здесь не имеют значения никакие другие вопросы, кроме простого анализа наших реальных возможностей и определения приоритетов - отметил Крулевски.

Дополнение

Донецкий "Шахтер" свою еврокубковую кампанию (сначала в Лиге Европы, а затем в Лиге конференций) провел на "Городском стадионе имени Генрика Реймана" в Кракове, который является домашней ареной "Вислы".

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Отметим, что поединки на стадионе "Вислы" знаменовались скандалами. Так, в рамках второго тура Лиги конференций "Шахтер" принимал польскую "Легию" (1:2). Во время поединка ультрас "Легии" пытались пронести на трибуны стадиона баннер о Волынской трагедии с надписью "Мы помним Волынь".

Во время поединка болельщики "Легии" выкрикивали: "Е***ь УПА и Бандеру", а также "Шахтер из Донецка - старая советская курва".

Вратарь донецкого клуба Кирилл Фесюн после матча назвал польских болельщиков "быдлом".

В дело пришлось вмешаться послу Украины в Польше Василию Боднару, который заявлял, что провокации польских болельщиков во время матча второго тура Лиги конференций между донецким "Шахтером" и варшавской "Легией" не имеют отношения к спортивному событию или поддержке команд, а потому трудно понять мотивы такой провокации.

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Отметим, первое место Чемпионата Украины, которое занял "Шахтер", позволяет квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов со второго раунда через позицию Украины в таблице коэффициентов УЕФА.

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Однако "горняки" смогли пробиться сразу в групповой этап. Произошло это благодаря тому, что "ПСЖ" одержал вторую подряд победу в Лиге чемпионов, которая дает возможность прямого выхода в ЛЧ. Тем не менее, "ПСЖ" и так смог пробиться в следующий сезон Лиги чемпионов через победу в чемпионате Франции, а потому в основном раунде турнира появилось одно вакантное место.

Именно это вакантное место и занял "Шахтер", поскольку "Олимпиакос" и "Рейнджерс" уже потеряли шансы стать чемпионами Греции и Шотландии соответственно.

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