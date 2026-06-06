"Шахтер" не будет играть матчи Лиги чемпионов на стадионе "Вислы" в следующем сезоне

$44.3851.67
ukenru
12:05 • 1824 просмотра
Водителю Mercedes объявили подозрение за ДТП с четырьмя погибшими в переходе в Киеве, для него будут просить арест - прокуратура
09:39 • 10377 просмотра
За Mercedes задержанного за смертельное ДТП в Киеве числится 39 нарушений ПДД, в основном за скорость - полицияPhoto
09:16 • 14037 просмотра
Politico: в НАТО рассматривают новое финансирование для Украины в размере €70 млрд
08:19 • 13645 просмотра
Зеленский: украинские дроны преодолели до 1000 км до арсеналов вмф рф и базы в кронштадте, под краснодаром поразили нефтебазуVideo
08:00 • 14648 просмотра
Сырский раскрыл численность российских войск на южном фронте
6 июня, 05:53 • 25483 просмотра
Годовщина подрыва Каховской ГЭС - как катастрофа изменила юг УкраиныPhoto
Эксклюзив
5 июня, 15:22 • 42639 просмотра
Водителя Mercedes, влетевшего в подземный переход, госпитализировали - эксклюзивные подробности жуткого ДТП в КиевеVideo
5 июня, 15:11 • 68109 просмотра
Четыре человека погибли, еще трое получили ранения: появилось видео момента жуткого ДТП в КиевеPhotoVideo
Эксклюзив
5 июня, 14:04 • 46711 просмотра
Как война меняет детей и что могут сделать взрослые для их поддержки
Эксклюзив
5 июня, 14:02 • 77411 просмотра
5 июня — Всемирный день окружающей среды: как украинцы меняют экопривычкиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+26°
3.1м/с
56%
750мм
Популярные новости
Что празднуют 6 июня в Украине и мире6 июня, 03:00 • 10403 просмотра
Севастополь утопает в мусоре и крысах из-за действий оккупационных властей - ЦНСPhotoVideo6 июня, 03:32 • 8340 просмотра
Ночная атака на Запорожье: погибли работники объекта критической инфраструктуры6 июня, 03:54 • 19382 просмотра
Нефтебазу в Усть-Лабинске под Краснодаром атаковали беспилотники - СМИVideo6 июня, 04:15 • 6880 просмотра
путин солгал об успехах армии рф во время форума в петербурге - ISW6 июня, 04:31 • 3570 просмотра
публикации
Годовщина подрыва Каховской ГЭС - как катастрофа изменила юг УкраиныPhoto6 июня, 05:53 • 25486 просмотра
Куда пойти в Киеве 6-7 июняPhoto5 июня, 17:31 • 48094 просмотра
5 июня — Всемирный день окружающей среды: как украинцы меняют экопривычкиPhoto
Эксклюзив
5 июня, 14:02 • 77413 просмотра
Deep strike становятся все глубже, усиливая позиции УкраиныPhotoVideo5 июня, 12:42 • 56870 просмотра
Аудит уголовных дел БЭБ должен стать первым шагом к перезагрузке органа
Эксклюзив
5 июня, 12:41 • 75275 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Иван Федоров
Урсула фон дер Ляйен
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Крым
Франция
Реклама
УНН Lite
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 83008 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 127666 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 132023 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 164820 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 156426 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат
Дипломатка
Шахед-136
Фильм

"Шахтер" не будет играть матчи Лиги чемпионов на стадионе "Вислы" в следующем сезоне

Киев • УНН

 • 506 просмотра

Президент "Вислы" заявил, что клуб не будет принимать матчи "Шахтера" в еврокубках. Организация игр требует слишком много ресурсов, поэтому приоритетом являются собственные дела.

"Шахтер" не будет играть матчи Лиги чемпионов на стадионе "Вислы" в следующем сезоне

Донецкий "Шахтер" не будет проводить свои матчи в следующем сезоне Лиги чемпионов на стадионе польской "Вислы". Как заявил президент краковского клуба Ярослав Крулевски в соцсети "Х", организация дополнительных матчей - это огромный объем работы, энергии и ресурсов, а перед "Вислой" и так стоит чрезвычайно сложный год, передает УНН.

Детали

После консультаций и конструктивных обсуждений с Наблюдательным советом клуба, а также официальных голосований, мы приняли следующие решения по двум важным для клуба вопросам. Команда "Висла" не будет организовывать матчи польской "Вечисты" в рамках Экстраклассы, а также не будет организовывать матчи "Шахтера" в рамках еврокубков

- написал Крулевски.

Он добавил, что клуб уже предупредил украинский и польский коллективы об этом решении. Он пояснил, что причиной такого решения является то, что "Висла" после 4 тяжелых лет, а до того - после ожесточенной борьбы за собственное существование, должна сосредоточиться прежде всего на делах "Вислы".

У нас есть много чего улучшить, многому научиться, много разных новых возможностей для роста, но прежде всего мы обязаны ставить дела "Вислы" и интересы нашего клуба на первое место - никакие сантименты и личные отношения не важнее клуба. Организация дополнительных матчей - это огромный объем работы, энергии и ресурсов, а перед "Вислой" и так стоит чрезвычайно сложный год. Нам предстоит выполнить гигантскую работу в сферах коммуникации, маркетинга, социальных медиа, продаж и развития бренда "Висла Краков"

- добавляет Крулевски.

Он отмечает, что возложение на себя дополнительных обязанностей и продажа услуг другим субъектам является для клуба нерациональным с точки зрения бизнеса. Также президент польского клуба добавил, что сейчас "Висла" управляет газоном стадиона и инвестирует в него, а также в его защиту, значительные средства.

Чтобы быть справедливыми к обеим сторонам, мы обнародуем свое решение сегодня, демонстрируя, что здесь не имеют значения никакие другие вопросы, кроме простого анализа наших реальных возможностей и определения приоритетов

 - отметил Крулевски.

Дополнение

Донецкий "Шахтер" свою еврокубковую кампанию (сначала в Лиге Европы, а затем в Лиге конференций) провел на "Городском стадионе имени Генрика Реймана" в Кракове, который является домашней ареной "Вислы".

«Шахтер» во второй раз проиграл «Кристал Пэлас» и вылетел из Лиги конференций в шаге от финала07.05.26, 23:56 • 4127 просмотров

Отметим, что поединки на стадионе "Вислы" знаменовались скандалами. Так, в рамках второго тура Лиги конференций "Шахтер" принимал польскую "Легию" (1:2). Во время поединка ультрас "Легии" пытались пронести на трибуны стадиона баннер о Волынской трагедии с надписью "Мы помним Волынь".

Во время поединка болельщики "Легии" выкрикивали: "Е***ь УПА и Бандеру", а также "Шахтер из Донецка - старая советская курва".

Вратарь донецкого клуба Кирилл Фесюн после матча назвал польских болельщиков "быдлом".

В дело пришлось вмешаться послу Украины в Польше Василию Боднару, который заявлял, что провокации польских болельщиков во время матча второго тура Лиги конференций между донецким "Шахтером" и варшавской "Легией" не имеют отношения к спортивному событию или поддержке команд, а потому трудно понять мотивы такой провокации.

Провокации польских болельщиков на матче "Шахтер" - "Легия": посол Украины отреагировал24.10.25, 19:04 • 4296 просмотров

Отметим, первое место Чемпионата Украины, которое занял "Шахтер", позволяет квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов со второго раунда через позицию Украины в таблице коэффициентов УЕФА.

«Шахтер» досрочно стал чемпионом Украины по футболу10.05.26, 19:07 • 5780 просмотров

Однако "горняки" смогли пробиться сразу в групповой этап. Произошло это благодаря тому, что "ПСЖ" одержал вторую подряд победу в Лиге чемпионов, которая дает возможность прямого выхода в ЛЧ. Тем не менее, "ПСЖ" и так смог пробиться в следующий сезон Лиги чемпионов через победу в чемпионате Франции, а потому в основном раунде турнира появилось одно вакантное место.

Именно это вакантное место и занял "Шахтер", поскольку "Олимпиакос" и "Рейнджерс" уже потеряли шансы стать чемпионами Греции и Шотландии соответственно.

"ПСЖ" в серии пенальти против "Арсенала" второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов30.05.26, 22:09 • 4017 просмотров

Павел Башинский

СпортНовости Мира
Бренд
Война в Украине
Государственная граница Украины
УЕФА
Украина
Польша