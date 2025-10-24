Провокации польских болельщиков на матче "Шахтер" - "Легия": посол Украины отреагировал

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что провокации польских болельщиков во время матча второго тура Лиги конференций между донецким "Шахтером" и варшавской "Легией" не имеют отношения к спортивному событию или поддержке команд, и поэтому трудно понять мотивы такой провокации. Об этом Боднар написал в Facebook, передает УНН.

23 октября 2025 года в Кракове во время матча "Шахтер Донецк" – "Легия Варшава" в рамках группового этапа Лиги конференций на трибуне болельщиков клуба "Легия Варшава" были размещены провокационные баннеры, не имеющие отношения к спортивному событию или поддержке команд. Уважая право польских болельщиков на выражение своего мнения, трудно понять мотивы такой провокации. Делается ли это, чтобы омрачить искреннюю помощь Польши украинцам, нашедшим убежище от войны, или это попытка перебить негативом слова благодарности от украинских спортсменов, или это желание отвлечь внимание от реальной угрозы со стороны россии, в том числе и для Польши - написал Боднар.

Он подчеркнул, что "несмотря ни на что, не перестану благодарить Польшу за поддержку украинских спортсменов и украинского спорта с начала полномасштабной российской агрессии".

Как пишет польское издание Weszlo, футбольный клуб "Висла", на стадионе которого проходил номинально домашний матч для "Шахтера", помог фанатам "Легии" пронести флаг с надписью "Мы помним Волынь".

Перед матчем украинский клуб выступил против вывешивания баннера на гостевом секторе. Польские фанаты сообщили, что будут протестовать матч и не придут на стадион, но в дело вмешалась "Висла", на чьей арене и играет "Шахтер".

Должностные лица краковского клуба "Висла", в частности те, кто отвечал за безопасность стадиона, быстро связались с представителями донецкого "Шахтера" и силой словесных аргументов убедили их, что на стадионе должен быть вывешен флаг "Мы помним Волынь". Какие аргументы? Простые – что это историческая правда, которую нельзя скрыть и которая никому не вредит; это просто констатация факта - пишет издание.

Отмечается, что "Шахтер" понял это и согласился разрешить флаг в гостевой части стадиона. Болельщики "Легии" Варшава вскоре начали заполнять трибуны.

Дополнение

Во время поединка второго тура Лиги конференций между донецким "Шахтером" и варшавской "Легией", в котором "горняки" уступили на последних секундах, ультрас "Легии" пытались пронести на трибуны стадиона баннер о Волынской трагедии с надписью "Мы помним Волынь".

Во время поединка болельщики "Легии" выкрикивали: "Е***и УПА и Бандеру", а также "Шахтер из Донецка - старая советская курва".

Вратарь донецкого клуба Кирилл Фесюн после матча назвал польских болельщиков "быдлом".

Я где-то на сороковой минуте только вообще увидел, что они присутствуют на трибунах. Я там что-то слышал, какие-то несколько фраз, ну такое. Быдло, если честно. Не очень хорошо - сказал Фесюн.

Провокации и пропущенный гол на последних секундах: "Шахтер" уступает "Легии" в Лиге конференций