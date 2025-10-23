$41.760.01
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Блогеры
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Китай
Государственная граница Украины
Реклама
Провокации и пропущенный гол на последних секундах: "Шахтер" уступает "Легии" в Лиге конференций

Киев • УНН

 • 964 просмотра

Донецкий "Шахтер" уступил польской "Легии" со счетом 2:1 в Лиге конференций. Матч запомнился провокациями польских болельщиков и решающим голом на последних секундах.

Провокации и пропущенный гол на последних секундах: "Шахтер" уступает "Легии" в Лиге конференций

Донецкий "Шахтер" во втором туре группового этапа Лиги конференций в драматичном матче уступил польской "Легии" на последних секундах, передает УНН.

Детали

"Шахтер" пропустил гол уже на 16-й минуте: Исаке Силва в центре поля завозился с мячом, который отобрал Рафал Аугустиняк, последний решил не тянуть с атакой, а пробить из-за пределов штрафной площади. Мяч попал точно в верхнюю девятку Кирилла Фесюна - 1:0.

Уже во втором тайме "горнякам" удалось сравнять счет: Ефим Конопля с фланга мягко навесил на голову Луке Мейрелишу, который отправил мяч в сетку ворот - 1:1.

На третьей добавленной минуте из четырех, полузащитник дончан заработал опасный штрафной прямо на линии штрафной, который удачно исполнил Аугустиняк: польский полузащитник мощно пробил в девятку, где находился Фесюн.

Финальный свисток зафиксировал победу польского клуба - 2:1.

"Шахтер": Фесюн, Конопля (Тобиас, 84), Грам, Матвиенко, Азаров, Марлон (Назарина, 77), Бондаренко (Бондаренко, 59), Изаки, Швед (Феррейра, 59), Эгиналду (Невертон, 59), Мейрелиш.

"Легия": Тобиаш, Вшолек, Квятковски, Капуади, Река, Урбаньски (Капустка, 59), Аугустиняк, Элитим (Урбански, 85), Ходина (85 Жевлаков), Райович (Чолак, 59), Красники (Стоянович, 67)

Запомнился матч не только голами, но и провокациями со стороны польских болельщиков.

Ультрас "Легии" пытались пронести на трибуны стадиона баннер о Волынской трагедии с надписью "Мы помним Волынь".

Во время поединка болельщики "Легии" выкрикивали: "Е***и УПА и Бандеру", а также "Шахтер из Донецка - старая советская курва". 

Лионель Месси продлил контракт с "Интер Майами" перед чемпионатом мира23.10.25, 20:59 • 1440 просмотров

Павел Башинский

Спорт
Война в Украине
Матвиенко Николай Александрович
Донецк
Польша