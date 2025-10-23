Провокации и пропущенный гол на последних секундах: "Шахтер" уступает "Легии" в Лиге конференций
Донецкий "Шахтер" уступил польской "Легии" со счетом 2:1 в Лиге конференций. Матч запомнился провокациями польских болельщиков и решающим голом на последних секундах.
Донецкий "Шахтер" во втором туре группового этапа Лиги конференций в драматичном матче уступил польской "Легии" на последних секундах, передает УНН.
"Шахтер" пропустил гол уже на 16-й минуте: Исаке Силва в центре поля завозился с мячом, который отобрал Рафал Аугустиняк, последний решил не тянуть с атакой, а пробить из-за пределов штрафной площади. Мяч попал точно в верхнюю девятку Кирилла Фесюна - 1:0.
Уже во втором тайме "горнякам" удалось сравнять счет: Ефим Конопля с фланга мягко навесил на голову Луке Мейрелишу, который отправил мяч в сетку ворот - 1:1.
На третьей добавленной минуте из четырех, полузащитник дончан заработал опасный штрафной прямо на линии штрафной, который удачно исполнил Аугустиняк: польский полузащитник мощно пробил в девятку, где находился Фесюн.
Финальный свисток зафиксировал победу польского клуба - 2:1.
"Шахтер": Фесюн, Конопля (Тобиас, 84), Грам, Матвиенко, Азаров, Марлон (Назарина, 77), Бондаренко (Бондаренко, 59), Изаки, Швед (Феррейра, 59), Эгиналду (Невертон, 59), Мейрелиш.
"Легия": Тобиаш, Вшолек, Квятковски, Капуади, Река, Урбаньски (Капустка, 59), Аугустиняк, Элитим (Урбански, 85), Ходина (85 Жевлаков), Райович (Чолак, 59), Красники (Стоянович, 67)
Запомнился матч не только голами, но и провокациями со стороны польских болельщиков.
Ультрас "Легии" пытались пронести на трибуны стадиона баннер о Волынской трагедии с надписью "Мы помним Волынь".
Во время поединка болельщики "Легии" выкрикивали: "Е***и УПА и Бандеру", а также "Шахтер из Донецка - старая советская курва".
