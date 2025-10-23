Провокації та пропущений гол на останніх секундах: “Шахтар” поступається “Легії” у Лізі конференцій
Київ • УНН
Донецький "Шахтар" поступився польській "Легії" з рахунком 2:1 у Лізі конференцій. Матч запам'ятався провокаціями польських вболівальників та вирішальним голом на останніх секундах.
Донецький "Шахтар" у другому турі групового етапу Ліги конференцій у драматичному матчі поступився польській "Легії" на останніх секундах, передає УНН.
Деталі
"Шахтар" пропустив гол вже на 16-й хвилині: Ісаке Сілва в центрі поля завозився з м’ячем, який відібрав Рафал Аугустиняк, останній вирішив не тягнути з атакою, а пробити з-за меж штрафного майданчика. М'яч влучив точно у верхню дев’ятку Кирила Фесюна - 1:0.
Вже у другому таймі "гірникам" вдалося зрівняти рахунок: Юхим Конопля з флангу м’яко навісив на голову Луці Мейрелішу, який відправив м’яч у сітку воріт - 1:1.
На третій доданій хвилині з чотирьох, півзахисник донеччан заробив небезпечний штрафний прямо на лінії штрафної, який вдало виконав Аугистиняк: польський півзахисник потужно пробив у дев’ятку, де перебував Фесюн.
Фінальний свисток зафіксував перемогу польського клубу - 2:1.
"Шахтар": Фесюн, Конопля (Тобіас, 84), Грам, Матвієнко, Азаров, Марлон (Назарина, 77), Бондаренко (Бондаренко, 59), Ізакі, Швед (Феррейра, 59), Егіналду (Невертон, 59), Мейрелліш.
"Легія": Тобіаш, Вшолек, Квятковський, Капуаді, Река, Урбаньський (Капустка, 59), Аугустиняк, Елітім (Урбанський, 85), Ходина (85 Жевлаков), Райович (Чолак, 59), Краснікі (Стоянович, 67)
Запам’ятався матч не лише голами, а й провокаціями з боку польських вболівальників.
Ультрас "Легії" намагалися пронести на трибуни стадіону банер про Волинську трагедію з написом "Ми пам'ятаємо Волинь".
Під час поєдинку вболівальники "Легії" викрикували: "Ї***и УПА та Бандеру", а також "Шахтар з Донецька - стара радянська курва".
