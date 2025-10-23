$41.760.01
Провокації та пропущений гол на останніх секундах: “Шахтар” поступається “Легії” у Лізі конференцій

Київ • УНН

 • 1096 перегляди

Донецький "Шахтар" поступився польській "Легії" з рахунком 2:1 у Лізі конференцій. Матч запам'ятався провокаціями польських вболівальників та вирішальним голом на останніх секундах.

Провокації та пропущений гол на останніх секундах: “Шахтар” поступається “Легії” у Лізі конференцій

Донецький "Шахтар" у другому турі групового етапу Ліги конференцій у драматичному матчі поступився польській "Легії" на останніх секундах, передає УНН.

Деталі

"Шахтар" пропустив гол вже на 16-й хвилині: Ісаке Сілва в центрі поля завозився з м’ячем, який відібрав Рафал Аугустиняк, останній вирішив не тягнути з атакою, а пробити з-за меж штрафного майданчика. М'яч влучив точно у верхню дев’ятку Кирила Фесюна - 1:0.

Вже у другому таймі "гірникам" вдалося зрівняти рахунок: Юхим Конопля з флангу м’яко навісив на голову Луці Мейрелішу, який відправив м’яч у сітку воріт - 1:1.

На третій доданій хвилині з чотирьох, півзахисник донеччан заробив небезпечний штрафний прямо на лінії штрафної, який вдало виконав Аугистиняк: польський півзахисник потужно пробив у дев’ятку, де перебував Фесюн.

Фінальний свисток зафіксував перемогу польського клубу - 2:1.

"Шахтар": Фесюн, Конопля (Тобіас, 84), Грам, Матвієнко, Азаров, Марлон (Назарина, 77), Бондаренко (Бондаренко, 59), Ізакі, Швед (Феррейра, 59), Егіналду (Невертон, 59), Мейрелліш.

"Легія": Тобіаш, Вшолек, Квятковський, Капуаді, Река, Урбаньський (Капустка, 59), Аугустиняк, Елітім (Урбанський, 85), Ходина (85 Жевлаков), Райович (Чолак, 59), Краснікі (Стоянович, 67)

Запам’ятався матч не лише голами, а й провокаціями з боку польських вболівальників.

Ультрас "Легії" намагалися пронести на трибуни стадіону банер про Волинську трагедію з написом "Ми пам'ятаємо Волинь".

Під час поєдинку вболівальники "Легії" викрикували: "Ї***и УПА та Бандеру", а також "Шахтар з Донецька - стара радянська курва". 

Ліонель Мессі продовжив контракт з "Інтером Маямі" перед чемпіонатом світу23.10.25, 20:59 • 1486 переглядiв

Павло Башинський

Спорт
Війна в Україні
Микола Матвієнко
Донецьк
Польща