Ліонель Мессі продовжив контракт з "Інтером Маямі" перед чемпіонатом світу
Київ • УНН
Ліонель Мессі продовжив контракт з "Інтер Маямі" до 2028 року, залишаючись у США напередодні Чемпіонату світу з футболу 2026 року. Цей крок підтверджує його участь у змагальному футболі до ЧС-2026 та підживлює інтерес до спорту в США, збільшуючи оцінку клубу.
Ліонель Мессі підписав трирічне продовження контракту з клубом "Інтер Маямі". Таким чином, один з найкращих гравців футболу лишається в США на тлі того, що країна готується до проведення Чемпіонату світу з футболу наступного року, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Команда опублікувала відео в соціальних мережах X, на якому Мессі підписує новий контракт з клубом, з підписом "ВІН ВДОМА". Восьмиразовий володар "Золотого м'яча" залишиться з командою до 2028 року, повідомили в "Інтер Маямі".
Мессі, який був найкращим бомбардиром MLS цього сезону з 29 голами, має взяти участь у плей-оф, починаючи з п'ятниці.
Ліонель Мессі вперше підписав 2,5-річний контракт з командою Вищої ліги футболу в липні 2023 року, одразу після перемоги на Чемпіонаті світу з національною збірною Аргентини.
Новий контракт дозволить Мессі, якого вважають одним із найвидатніших гравців усіх часів, продовжувати грати у змагальний футбол до Чемпіонату світу 2026 року в США, Мексиці та Канаді, кілька ігор якого заплановано провести в Маямі.
38-річному футболісту приписують підживлення інтересу до спорту в США, що призвело до різкого зростання оцінок "Інтер Маямі" та ліги загалом. Значною мірою завдяки так званій "манії Мессі" "Інтер Маямі" наразі оцінюється приблизно в 1,2 мільярда доларів, що робить його другою за вартістю командою в лізі, за даними Forbes.
"Інтер Маямі" планує переїхати на "Маямі Фрідом Парк" – великий приватний стадіон, що включає стадіон місткістю 25 000 осіб, на початку сезону 2026 року.
Доповнення
Ліонель Мессі забив два голи у своєму останньому домашньому матчі кваліфікації ЧС, привівши Аргентину до перемоги 3:0 над Венесуелою. Аргентина очолює відбіркову таблицю та гарантувала собі участь у ЧС-2026.
Португальський форвард Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром кваліфікацій чемпіонатів світу в історії футболу.