Ліонель Мессі продовжив контракт з "Інтером Маямі" перед чемпіонатом світу

Ліонель Мессі продовжив контракт з "Інтер Маямі" до 2028 року, залишаючись у США напередодні Чемпіонату світу з футболу 2026 року. Цей крок підтверджує його участь у змагальному футболі до ЧС-2026 та підживлює інтерес до спорту в США, збільшуючи оцінку клубу.