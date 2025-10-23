$41.760.01
Эксклюзив
17:55 • 3994 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
17:35 • 6070 просмотра
Завтра в ряде регионов Украины будут отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
14:19 • 13059 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
23 октября, 12:16 • 25588 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto
23 октября, 11:30 • 26391 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
23 октября, 11:05 • 24794 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
23 октября, 10:56 • 39934 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 35468 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 31297 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:30 • 12783 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
Лионель Месси продлил контракт с "Интер Майами" перед чемпионатом мира

Киев • УНН

 • 556 просмотра

Лионель Месси продлил контракт с "Интер Майами" до 2028 года, оставаясь в США в преддверии Чемпионата мира по футболу 2026 года. Этот шаг подтверждает его участие в соревновательном футболе до ЧМ-2026 и подогревает интерес к спорту в США, увеличивая оценку клуба.

Лионель Месси продлил контракт с "Интер Майами" перед чемпионатом мира

Лионель Месси подписал трехлетнее продление контракта с клубом "Интер Майами". Таким образом, один из лучших игроков футбола остается в США на фоне того, что страна готовится к проведению Чемпионата мира по футболу в следующем году, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Команда опубликовала видео в социальных сетях X, на котором Месси подписывает новый контракт с клубом, с подписью "ОН ДОМА". Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" останется с командой до 2028 года, сообщили в "Интер Майами".

Месси, который был лучшим бомбардиром MLS в этом сезоне с 29 голами, должен принять участие в плей-офф, начиная с пятницы.

Лионель Месси впервые подписал 2,5-летний контракт с командой Высшей лиги футбола в июле 2023 года, сразу после победы на Чемпионате мира с национальной сборной Аргентины.

Новый контракт позволит Месси, которого считают одним из величайших игроков всех времен, продолжать играть в соревновательный футбол до Чемпионата мира 2026 года в США, Мексике и Канаде, несколько игр которого запланировано провести в Майами.

38-летнему футболисту приписывают подпитку интереса к спорту в США, что привело к резкому росту оценок "Интер Майами" и лиги в целом. В значительной степени благодаря так называемой "мании Месси" "Интер Майами" в настоящее время оценивается примерно в 1,2 миллиарда долларов, что делает его второй по стоимости командой в лиге, по данным Forbes.

"Интер Майами" планирует переехать на "Майами Фридом Парк" – большой частный стадион, включающий стадион вместимостью 25 000 человек, в начале сезона 2026 года.

Дополнение

Лионель Месси забил два гола в своем последнем домашнем матче квалификации ЧМ, приведя Аргентину к победе 3:0 над Венесуэлой. Аргентина возглавляет отборочную таблицу и гарантировала себе участие в ЧМ-2026.

Португальский форвард Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром квалификаций чемпионатов мира в истории футбола.

Павел Зинченко

