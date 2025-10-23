Лионель Месси продлил контракт с "Интер Майами" перед чемпионатом мира

Лионель Месси продлил контракт с "Интер Майами" до 2028 года, оставаясь в США в преддверии Чемпионата мира по футболу 2026 года. Этот шаг подтверждает его участие в соревновательном футболе до ЧМ-2026 и подогревает интерес к спорту в США, увеличивая оценку клуба.