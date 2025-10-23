Лионель Месси продлил контракт с "Интер Майами" перед чемпионатом мира
Киев • УНН
Лионель Месси продлил контракт с "Интер Майами" до 2028 года, оставаясь в США в преддверии Чемпионата мира по футболу 2026 года. Этот шаг подтверждает его участие в соревновательном футболе до ЧМ-2026 и подогревает интерес к спорту в США, увеличивая оценку клуба.
Лионель Месси подписал трехлетнее продление контракта с клубом "Интер Майами". Таким образом, один из лучших игроков футбола остается в США на фоне того, что страна готовится к проведению Чемпионата мира по футболу в следующем году, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Команда опубликовала видео в социальных сетях X, на котором Месси подписывает новый контракт с клубом, с подписью "ОН ДОМА". Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" останется с командой до 2028 года, сообщили в "Интер Майами".
Месси, который был лучшим бомбардиром MLS в этом сезоне с 29 голами, должен принять участие в плей-офф, начиная с пятницы.
Лионель Месси впервые подписал 2,5-летний контракт с командой Высшей лиги футбола в июле 2023 года, сразу после победы на Чемпионате мира с национальной сборной Аргентины.
Новый контракт позволит Месси, которого считают одним из величайших игроков всех времен, продолжать играть в соревновательный футбол до Чемпионата мира 2026 года в США, Мексике и Канаде, несколько игр которого запланировано провести в Майами.
38-летнему футболисту приписывают подпитку интереса к спорту в США, что привело к резкому росту оценок "Интер Майами" и лиги в целом. В значительной степени благодаря так называемой "мании Месси" "Интер Майами" в настоящее время оценивается примерно в 1,2 миллиарда долларов, что делает его второй по стоимости командой в лиге, по данным Forbes.
"Интер Майами" планирует переехать на "Майами Фридом Парк" – большой частный стадион, включающий стадион вместимостью 25 000 человек, в начале сезона 2026 года.
Дополнение
Лионель Месси забил два гола в своем последнем домашнем матче квалификации ЧМ, приведя Аргентину к победе 3:0 над Венесуэлой. Аргентина возглавляет отборочную таблицу и гарантировала себе участие в ЧМ-2026.
Португальский форвард Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром квалификаций чемпионатов мира в истории футбола.