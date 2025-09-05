Мессі оформив дубль у прощальному домашньому матчі відбору ЧС-2026

Ліонель Мессі яскраво завершив свій останній домашній матч у кваліфікації чемпіонату світу, оформивши дубль у перемозі Аргентини над Венесуелою. "Альбіселесте" впевнено очолюють таблицю відбору до ЧС-2026 у Північній Америці. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У Буенос-Айресі чинні чемпіони світу Аргентина здобули переконливу перемогу 3:0 над Венесуелою. Головним героєм вечора став Ліонель Мессі, який забив два голи – на 39-й та 80-й хвилинах. Ще один м’яч на рахунку Лаутаро Мартінеса, який відзначився ударом головою після подачі Ніко Гонсалеса.

Можливість попрощатися з відбірковими матчами на домашньому стадіоні таким чином – це моя давня мрія - емоційно зізнався восьмиразовий володар "Золотого м’яча".

Мессі підкреслив, що ще не ухвалив рішення щодо завершення кар’єри, але визнав: "Час минає, і минуло вже багато років".

Купуйте заздалегідь, бо ціноутворення динамічне: квитки на ЧС з футболу-2026 коштуватимуть понад 6700 доларів

Для Аргентини ця перемога стала черговим підтвердженням домінування у відборі: команда має 38 очок і достроково гарантувала собі участь у чемпіонаті світу 2026 року, який відбудеться в Канаді, США та Мексиці. Наступний матч команда Мессі проведе проти Еквадору.

Інші поєдинки кваліфікації

Бразилія розгромила Чилі 3:0 на "Маракані" завдяки голам Естевана, Лукаса Пакети та Бруно Гімарайнша. Уругвай піднявся на третє місце після перемоги над Перу 3:0 (забили Агірре, де Арраскаета та Віньяс). Парагвай уперше за 16 років забезпечив собі вихід на чемпіонат світу після нічиєї з Еквадором 0:0. Колумбія здобула важливу перемогу над Болівією 3:0 (відзначилися Родрігес, Кордоба та Кінтеро). Венесуела залишилася на сьомій позиції з 18 очками та боротиметься за шанс потрапити в плей-оф, де її суперником стане Колумбія.

Таким чином, відбірковий турнір у Південній Америці не лише закріпив статус Аргентини як фаворита, а й став знаковим моментом у кар’єрі Мессі, який залишив уболівальникам незабутній вечір.

Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції