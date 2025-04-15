Буенос-Айрес

У Сан-Ісідро розпочався суд над медичною командою Дієго Марадони, звинуваченою у "простому вбивстві з необережності". Обвинуваченим загрожує від 8 до 25 років ув'язнення, а справа включає майже 200 свідків.
Папа Франциск вже 12 днів перебуває у лікарні через подвійне запалення легень, його стан критичний, але стабільний. Понтифіку зробили комп'ютерну томографію, прогноз залишається стриманим.
Стан Папи Франциска різко погіршився після респіраторного кризу, потрібна киснева терапія і переливання крові. Понтифік перебуває в лікарні з пневмонією обох легень, прогноз лікарів "стриманий".
Тисячі аргентинців вийшли на ЛГБТ-марш у 23 містах країни після виступу президента Мілеї в Давосі. Протестувальники виступили проти його заяв про ЛГБТІК+ спільноту та планів скасування гендерної політики.
В Аргентині суд висунув звинувачення п'ятьом особам у справі про смерть Ліама Пейна, включаючи його друга та працівників готелю. У крові співака виявили алкоголь, кокаїн та антидепресанти.
Британська акторка Олівія Гассі, яка зіграла Джульєтту у знаменитій екранізації Шекспіра, померла у своєму домі. За роль 15-річна акторка отримала "Золотий глобус" як "Нова зірка року".
Відбулася приватна церемонія прощання з 31-річним співаком Ліамом Пейном в Амершамі. На похороні були присутні всі учасники One Direction, родина та близькі друзі зірки.
У Буенос-Айресі поліція заарештувала чоловіка та вилучила понад 60 одиниць нацистської зброї з символікою Третього рейху. Також було конфісковано військову форму, прапори та бюсти Гітлера.
Boeing 747-8 компанії Lufthansa потрапив у сильну турбулентність під час рейсу з Буенос-Айреса до Франкфурта. Інцидент стався на висоті 10 000 метрів, на борту перебували 329 пасажирів та 19 членів екіпажу.
В Аргентині висунули звинувачення трьом особам у справі про смерть Ліама Пейна, який загинув після падіння з балкона готелю. У крові співака виявили алкоголь, кокаїн та антидепресанти.
31-річний британський співак Ліам Пейн помер після падіння з третього поверху готелю в Буенос-Айресі. Поліція повідомила про агресивну поведінку чоловіка перед інцидентом, можливо, під впливом наркотиків або алкоголю.
За останні три десятиліття кількість днів, коли температура в 20 найбільших столицях світу сягає 35°C або вище, збільшилася на 52%, що наражає понад 300 мільйонів людей на небезпеку екстремальної спеки.
The Reckoning Project подав перший позов проти катувань у Федеральний суд Аргентини від імені української жертви, яку катували російські військові.
Данія продасть Аргентині 24 винищувачі F-16 за $300 млн, пообіцявши 19 Україні.
Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон вперше за 30 років відвідав Фолклендські острови, щоб віддати данину пам'яті британським військовим, які загинули в конфлікті 1982 року, і підтвердити прихильність Великобританії до захисту суверенітету островів.
Аргентинський суд звільнив сина російського олігарха Чуркіна, затриманого в аеропорту Буенос-Айреса на вимогу України, дозволивши йому залишитися в Аргентині в очікуванні розгляду справи про екстрадицію протягом 45 днів.
Президент Аргентини Хав'єр Мілей підписав указ про впровадження понад 300 економічних реформ, спрямованих на приватизацію та дерегуляцію ринку, що викликало протести опозиції.
Штормовий вітер зі швидкістю до 150 км/год призвів до того, що літак Boeing 737-700 перевернувся і зіткнувся з рампою в аеропорту Буенос-Айреса, пошкодивши повітряне судно і порушивши графік польотів. Про постраждалих не повідомляється.
В Аргентині противники жорстких реформ нового уряду закликали до протестів в Буенос-Айресі. Раніше президент запровадив пакет реформ, що передбачає девальвацію песо на 50% і скорочення субсидій.
Сильний шторм в Аргентині та Уругваї призвів до загибелі 16 людей: жертвами падіння гілок, обвалу стіни та сильного вітру. Президент Мілей відвідав постраждале місце.