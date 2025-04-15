Буенос-Айрес

Boeing кружляв на злітно-посадковій смузі, на тлі шторму в Аргентині

Штормовий вітер зі швидкістю до 150 км/год призвів до того, що літак Boeing 737-700 перевернувся і зіткнувся з рампою в аеропорту Буенос-Айреса, пошкодивши повітряне судно і порушивши графік польотів. Про постраждалих не повідомляється.