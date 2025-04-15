Буенос-Айрес

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25122 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153022 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137137 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133280 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133611 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195845 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77482 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164568 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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В Аргентині розпочався суд у справі про смерть Дієго Марадони

У Сан-Ісідро розпочався суд над медичною командою Дієго Марадони, звинуваченою у "простому вбивстві з необережності". Обвинуваченим загрожує від 8 до 25 років ув'язнення, а справа включає майже 200 свідків.

Спорт • 11 березня, 14:44 • 17183 перегляди

Папа Римський досі в критичному стані - Ватикан

Папа Франциск вже 12 днів перебуває у лікарні через подвійне запалення легень, його стан критичний, але стабільний. Понтифіку зробили комп'ютерну томографію, прогноз залишається стриманим.

Новини Світу • 25 лютого, 20:24 • 26342 перегляди

У Ватикані заявили, що Папа Франциск перебуває в критичному стані

Стан Папи Франциска різко погіршився після респіраторного кризу, потрібна киснева терапія і переливання крові. Понтифік перебуває в лікарні з пневмонією обох легень, прогноз лікарів "стриманий".

Новини Світу • 22 лютого, 19:01 • 43545 перегляди

В Аргентині відбувся масовий ЛГБТ-марш через скандальну промову президента Мілея в Давосі

Тисячі аргентинців вийшли на ЛГБТ-марш у 23 містах країни після виступу президента Мілеї в Давосі. Протестувальники виступили проти його заяв про ЛГБТІК+ спільноту та планів скасування гендерної політики.

Новини Світу • 2 лютого, 08:25 • 37022 перегляди

Смерть екс-учасника One Direction Ліама Пейна: звинувачення висунуті п'ятьом людям

В Аргентині суд висунув звинувачення п'ятьом особам у справі про смерть Ліама Пейна, включаючи його друга та працівників готелю. У крові співака виявили алкоголь, кокаїн та антидепресанти.

Новини Світу • 30 грудня, 08:53 • 21243 перегляди

Зірка "Ромео і Джульєтти" пішла з життя у 73 роки

Британська акторка Олівія Гассі, яка зіграла Джульєтту у знаменитій екранізації Шекспіра, померла у своєму домі. За роль 15-річна акторка отримала "Золотий глобус" як "Нова зірка року".

Новини Світу • 29 грудня, 12:36 • 15719 перегляди

Зірки One Direction та близькі попрощалися з Ліамом Пейном на похороні поблизу Лондона

Відбулася приватна церемонія прощання з 31-річним співаком Ліамом Пейном в Амершамі. На похороні були присутні всі учасники One Direction, родина та близькі друзі зірки.

Новини Світу • 20 листопада, 16:01 • 20203 перегляди

В Аргентині виявили арсенал нацистської зброї та артефакти часів Гітлера

У Буенос-Айресі поліція заарештувала чоловіка та вилучила понад 60 одиниць нацистської зброї з символікою Третього рейху. Також було конфісковано військову форму, прапори та бюсти Гітлера.

Новини Світу • 16 листопада, 08:19 • 19558 перегляди

Внаслідок сильної турбулентності під час рейсу Lufthansa постраждали 11 пасажирів

Boeing 747-8 компанії Lufthansa потрапив у сильну турбулентність під час рейсу з Буенос-Айреса до Франкфурта. Інцидент стався на висоті 10 000 метрів, на борту перебували 329 пасажирів та 19 членів екіпажу.

Новини Світу • 12 листопада, 16:09 • 20964 перегляди

Звинувачення у справі про смерть зірки One Direction висунули трьом підозрюваним

В Аргентині висунули звинувачення трьом особам у справі про смерть Ліама Пейна, який загинув після падіння з балкона готелю. У крові співака виявили алкоголь, кокаїн та антидепресанти.

Новини Світу • 8 листопада, 00:47 • 18007 перегляди

Ексучасник One Direction загинув, впавши з третього поверху готелю в Аргентині

31-річний британський співак Ліам Пейн помер після падіння з третього поверху готелю в Буенос-Айресі. Поліція повідомила про агресивну поведінку чоловіка перед інцидентом, можливо, під впливом наркотиків або алкоголю.

Культура • 17 жовтня, 06:00 • 14849 перегляди

Кількість днів зі спекою понад 35 градусів різко зросла у найбільших столицях світу

За останні три десятиліття кількість днів, коли температура в 20 найбільших столицях світу сягає 35°C або вище, збільшилася на 52%, що наражає понад 300 мільйонів людей на небезпеку екстремальної спеки.

Здоров'я • 28 червня, 12:01 • 17454 перегляди

Проєкт The Reckoning подав перший український позов про катування на окупованих територіях до суду Аргентини

The Reckoning Project подав перший позов проти катувань у Федеральний суд Аргентини від імені української жертви, яку катували російські військові.

Війна • 16 квітня, 08:06 • 17899 перегляди

Данія продасть Аргентині винищувачі F-16 на суму $300 млн

Данія продасть Аргентині 24 винищувачі F-16 за $300 млн, пообіцявши 19 Україні.

Новини Світу • 27 березня, 00:55 • 33435 перегляди

Глава МЗС Британії Девід Кемерон відвідав Фолклендські острови вперше за 30 років

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон вперше за 30 років відвідав Фолклендські острови, щоб віддати данину пам'яті британським військовим, які загинули в конфлікті 1982 року, і підтвердити прихильність Великобританії до захисту суверенітету островів.

Політика • 20 лютого, 03:18 • 118789 перегляди

Суд в Аргентині відпустив під підписку про невиїзд сина російського олігарха, затриманого за запитом України

Аргентинський суд звільнив сина російського олігарха Чуркіна, затриманого в аеропорту Буенос-Айреса на вимогу України, дозволивши йому залишитися в Аргентині в очікуванні розгляду справи про екстрадицію протягом 45 днів.

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Новий президент Аргентини підписав указ про понад 300 економічних реформ

Президент Аргентини Хав'єр Мілей підписав указ про впровадження понад 300 економічних реформ, спрямованих на приватизацію та дерегуляцію ринку, що викликало протести опозиції.

Новини Світу • 21 грудня, 11:35 • 30507 перегляди

Boeing кружляв на злітно-посадковій смузі, на тлі шторму в Аргентині

Штормовий вітер зі швидкістю до 150 км/год призвів до того, що літак Boeing 737-700 перевернувся і зіткнувся з рампою в аеропорту Буенос-Айреса, пошкодивши повітряне судно і порушивши графік польотів. Про постраждалих не повідомляється.

УНН Lite • 20 грудня, 16:05 • 27878 перегляди

Перше випробування для президента Аргентини: противники реформ Міллея закликали до протестів у місті

В Аргентині противники жорстких реформ нового уряду закликали до протестів в Буенос-Айресі. Раніше президент запровадив пакет реформ, що передбачає девальвацію песо на 50% і скорочення субсидій.

Новини Світу • 20 грудня, 10:33 • 22533 перегляди

16 людей загинули під час сильних штормів в Аргентині та Уругваї

Сильний шторм в Аргентині та Уругваї призвів до загибелі 16 людей: жертвами падіння гілок, обвалу стіни та сильного вітру. Президент Мілей відвідав постраждале місце.

Суспільство • 18 грудня, 02:50 • 28269 перегляди