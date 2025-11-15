Потужні вибухи спричинили масштабну пожежу в промисловій зоні Буенос-Айреса
Київ • УНН
У промисловій зоні Буенос-Айреса після серії потужних вибухів спалахнула велика пожежа, охопивши щонайменше п'ять підприємств. Постраждали 15 людей, вогонь супроводжується сильним задимленням, причини вибухів з'ясовуються.
У промисловій зоні столиці Аргентини Буенос-Айреса спалахнула велика пожежа після серії потужних вибухів. Про це повідомляє Buenos Aires Times, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що вогонь охопив щонайменше п'ять підприємств, сееред яких хімічне виробництво та завод із виготовлення пластику. Пожежа супроводжується сильним задимленням, над районом повис густий чорний смог.
Вибухи та пожежі, що спалахують на різних заводах, величезні. Ми намагаємося взяти пожежу під контроль та загасити її, але поки що не змогли
Вказується, що служби екстреної допомоги уточнюють, що постраждали щонайменше 15 людей. Рятувальники продовжують роботу, проте взяти ситуацію під контроль поки що не вдається. Пожежники попереджають, що ліквідація вогнища може затягтися через вкрай низьку видимість та ризик нових спалахів.
Влада закликала мешканців прилеглих районів залишатися у приміщеннях та щільно закривати вікна. Причини вибухів з'ясовуються.
Нагадаємо
5 листопада в американському штаті Міссісіпі стався потужний вибух на заводі з виробництва продукції з водню та азоту, що призвело до витоку аміаку. Мешканцям прилеглих районів наказали евакуюватися.
