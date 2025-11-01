Потужний вибух на найбільшому нафтопереробному заводі Нью-Мексико: є постраждалі
Київ • УНН
На нафтопереробному заводі HF Sinclair Navajo Refinery в Нью-Мексико стався вибух. Троє людей доставлені до лікарні, загрози громадській безпеці немає.
На нафтопереробному заводі HF Sinclair Navajo Refinery в американському штаті Нью-Мексико стався потужний вибух. Про це повідомляє АР, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що густий дим поширився по деяких районах міста Артезія, перш ніж бригади змогли загасити полум'я. Трьох людей було доставлено з місця події для надання медичної допомоги.
Моніторинг повітря на периметрі нафтопереробного заводу та в сусідньому населеному пункті не виявив жодної загрози громадській безпеці
У свою чергу менеджер з надзвичайних ситуацій округу Едді Дженніфер Армендаріс повідомила, що для евакуації поранених була підготовлена зона для посадки медичного гелікоптера.
Довідково
Нафтопереробний завод HF Sinclair Navajo Refinery є найбільшим у штаті Нью-Мексико. Його потужність із переробки сирої нафти становить 100 000 барелів на день.
Підприємство обслуговує ринки на південному заході Сполучених Штатів, переробляючи нафту, отриману з Перміанського басейну, який є одним з найбільш завантажених у світі.
HF Sinclair, штаб-квартира якої знаходиться в Далласі, штат Техас, також володіє та управляє нафтопереробними заводами в Канзасі, Оклахомі, Вайомінгу, штаті Вашингтон та Юті.
Нагадаємо
На заводі Accurate Energetic Systems у Теннессі стався потужний вибух, внаслідок якого загинуло 18 людей.
