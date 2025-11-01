Мощный взрыв на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Нью-Мексико: есть пострадавшие
Киев • УНН
На нефтеперерабатывающем заводе HF Sinclair Navajo Refinery в Нью-Мексико произошел взрыв. Три человека доставлены в больницу, угрозы общественной безопасности нет.
На нефтеперерабатывающем заводе HF Sinclair Navajo Refinery в американском штате Нью-Мексико произошел мощный взрыв. Об этом сообщает АР, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что густой дым распространился по некоторым районам города Артезия, прежде чем бригады смогли потушить пламя. Три человека были доставлены с места происшествия для оказания медицинской помощи.
Мониторинг воздуха по периметру нефтеперерабатывающего завода и в соседнем населенном пункте не выявил никакой угрозы общественной безопасности
В свою очередь менеджер по чрезвычайным ситуациям округа Эдди Дженнифер Армендарис сообщила, что для эвакуации раненых была подготовлена зона для посадки медицинского вертолета.
Справка
Нефтеперерабатывающий завод HF Sinclair Navajo Refinery является крупнейшим в штате Нью-Мексико. Его мощность по переработке сырой нефти составляет 100 000 баррелей в день.
Предприятие обслуживает рынки на юго-западе Соединенных Штатов, перерабатывая нефть, полученную из Пермского бассейна, который является одним из самых загруженных в мире.
HF Sinclair, штаб-квартира которой находится в Далласе, штат Техас, также владеет и управляет нефтеперерабатывающими заводами в Канзасе, Оклахоме, Вайоминге, штате Вашингтон и Юте.
Напомним
На заводе Accurate Energetic Systems в Теннесси произошел мощный взрыв, в результате которого погибло 18 человек.
