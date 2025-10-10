На військовому заводі в США пролунав потужний вибух: є загиблі та зниклі безвісти

На заводі з виробництва вибухових речовин у Теннессі стався потужний вибух, повідомляють про загиблих та кількох зниклих безвісти. Про це передає Associated Press пише та BBC, пише УНН.

Associated Press із посиланням на офіс шерифа округу Хікмен повідомляє, що вибух стався на заводі Accurate Energetic Systems. На сайті компанії вказано, що вона виробляє та тестує вибухові речовини поблизу міста Бакснорт, приблизно за 97 кілометрів на південний захід від Нешвілла.

"Наразі у нас числяться кілька зниклих безвісти…", — цитує агентство слова шерифа округу Гемфріс Кріса Девіса. — "У нас є загиблі".

За його даними, також повідомляють, що рятувальники не могли одразу потрапити на територію заводу через триваючі вибухи, йдеться з посиланням на працівника місцевої "швидкої допомоги".

Жителі Лобелвілла, що за 20 хвилин їзди від місця події, розповіли, що відчули, як здригнулися їхні будинки, а деякі зняли гучний гуркіт вибуху на домашні камери.

"Я подумав, що будинок упав разом зі мною, — цитує агентство місцевого жителя Джентрі Стовера. — Я живу дуже близько до Accurate, і приблизно через 30 секунд після пробудження зрозумів, що, мабуть, це воно".

Довідково

Компанія виробляє "високоякісну енергетичну продукцію" для військової та аерокосмічної промисловості, зокрема компоненти для протипіхотних мін M18A1 "Клеймор", октоген, гексоген та тощо.

Україна та Нідерланди підписали меморандум щодо спільного виробництва дронів - Зеленський