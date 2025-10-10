На военном заводе в США прогремел мощный взрыв: есть погибшие и пропавшие без вести
Киев • УНН
На заводе Accurate Energetic Systems в Теннесси произошел мощный взрыв, в результате которого есть погибшие и пропавшие без вести. Спасатели не могли сразу попасть на территорию из-за продолжающихся взрывов.
На заводе по производству взрывчатых веществ в Теннесси произошел мощный взрыв, сообщается о погибших и нескольких пропавших без вести. Об этом передает Associated Press и BBC, пишет УНН.
Associated Press со ссылкой на офис шерифа округа Хикмен сообщает, что взрыв произошел на заводе Accurate Energetic Systems. На сайте компании указано, что она производит и тестирует взрывчатые вещества вблизи города Бакснорт, примерно в 97 километрах к юго-западу от Нэшвилла.
"В настоящее время у нас числятся несколько пропавших без вести…", — цитирует агентство слова шерифа округа Хамфрис Криса Дэвиса. — "У нас есть погибшие".
По его данным, также сообщается, что спасатели не могли сразу попасть на территорию завода из-за продолжающихся взрывов, говорится со ссылкой на сотрудника местной "скорой помощи".
Жители Лобелвилла, что в 20 минутах езды от места происшествия, рассказали, что почувствовали, как задрожали их дома, а некоторые сняли громкий грохот взрыва на домашние камеры.
"Я подумал, что дом упал вместе со мной, — цитирует агентство местного жителя Джентри Стовера. — Я живу очень близко к Accurate, и примерно через 30 секунд после пробуждения понял, что, видимо, это оно".
Справочно
Компания производит "высококачественную энергетическую продукцию" для военной и аэрокосмической промышленности, в частности компоненты для противопехотных мин M18A1 "Клеймор", октоген, гексоген и т.д.
