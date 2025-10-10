$41.510.10
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
15:17 • 14826 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
14:10 • 14549 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
14:04 • 14109 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
13:35 • 19072 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10 октября, 10:53 • 29132 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
10 октября, 09:44 • 32778 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
10 октября, 09:08 • 17929 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 18588 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 18309 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
На военном заводе в США прогремел мощный взрыв: есть погибшие и пропавшие без вести

Киев • УНН

 • 816 просмотра

На заводе Accurate Energetic Systems в Теннесси произошел мощный взрыв, в результате которого есть погибшие и пропавшие без вести. Спасатели не могли сразу попасть на территорию из-за продолжающихся взрывов.

На военном заводе в США прогремел мощный взрыв: есть погибшие и пропавшие без вести

На заводе по производству взрывчатых веществ в Теннесси произошел мощный взрыв, сообщается о погибших и нескольких пропавших без вести. Об этом передает Associated Press и BBC, пишет УНН.

Associated Press со ссылкой на офис шерифа округа Хикмен сообщает, что взрыв произошел на заводе Accurate Energetic Systems. На сайте компании указано, что она производит и тестирует взрывчатые вещества вблизи города Бакснорт, примерно в 97 километрах к юго-западу от Нэшвилла.

"В настоящее время у нас числятся несколько пропавших без вести…", — цитирует агентство слова шерифа округа Хамфрис Криса Дэвиса. — "У нас есть погибшие".

По его данным, также сообщается, что спасатели не могли сразу попасть на территорию завода из-за продолжающихся взрывов, говорится со ссылкой на сотрудника местной "скорой помощи".

Жители Лобелвилла, что в 20 минутах езды от места происшествия, рассказали, что почувствовали, как задрожали их дома, а некоторые сняли громкий грохот взрыва на домашние камеры.

"Я подумал, что дом упал вместе со мной, — цитирует агентство местного жителя Джентри Стовера. — Я живу очень близко к Accurate, и примерно через 30 секунд после пробуждения понял, что, видимо, это оно".

Справочно

Компания производит "высококачественную энергетическую продукцию" для военной и аэрокосмической промышленности, в частности компоненты для противопехотных мин M18A1 "Клеймор", октоген, гексоген и т.д.

Ольга Розгон

