Украина и Нидерланды подписали меморандум о совместном производстве дронов - Зеленский
Киев • УНН
Украина и Нидерланды подписали меморандум о совместном производстве дронов 10 октября. Это сотрудничество является перспективным направлением, а общая помощь Нидерландов Украине достигла 9 млрд долларов.
Сегодня, 10 октября, Украина и Нидерланды подписали меморандум о совместном производстве дронов, что является одним из перспективных направлений сотрудничества. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Новый важный шаг в нашем оборонном сотрудничестве с Нидерландами – сегодня наши страны подписали меморандум о совместном производстве дронов. Это одно из перспективных направлений двустороннего сотрудничества
Он отметил, что с начала полномасштабной войны помощь от Нидерландов достигла уже 9 млрд долларов, а в рамках инициативы PURL – около 600 млн долларов.
Во время сегодняшней встречи с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом мы обсудили развитие совместного производства дронов и реализацию инициативы и сотрудничество в этом вопросе с Нидерландами. Благодарен за встречу и за все усилия по поддержке нашего народа
Напомним
Министерство обороны Великобритании досрочно передало Украине сотни ракет для ПВО, изготовленных в Белфасте. Эти легкие многоцелевые ракеты используются для защиты воздушного пространства Украины с февраля 2022 года.