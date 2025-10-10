Велика Британія передала Україні сотні ракет для ППО на п’ять місяців раніше
Київ • УНН
Міністерство оборони Великої Британії достроково передало Україні сотні ракет для ППО, виготовлених у Белфасті. Ці легкі багатоцільові ракети використовуються для захисту повітряного простору України з лютого 2022 року.
Міністерство оборони Великої Британії передало Україні сотні ракет для ППО на п’ять місяців раніше, ніж це планувалося. Про це йдеться повідомляє пресслужба уряду Великої Британії, передає УНН.
Ракети, виготовлені в Белфасті, використовуються для захисту повітряного простору України і були поставлені на п'ять місяців раніше, ніж передбачалося графіком, в рамках програми допомоги Великобританії. Ці ж ракети, відомі як легкі багатоцільові ракети (LMM), забезпечують захист України від загроз з моменту початку незаконного вторгнення росії в лютому 2022 року
За даними британського уряду, поточне виробництво цих ракет у Великій Британії безпосередньо створює 200 робочих місць, а також підтримує ще 700 уже існуючих робочих місць, стимулюючи економічне зростання та реалізуючи план змін уряду.
Тільки цього року ми витрачаємо 4,5 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку України, що є найбільшою сумою за всю історію
Нагадаємо
Україна чує позитивні сигнали з боку Сполучених Штатів щодо передачі нашій державі надзвукових крилатих ракет "Томагавк". Наразі тривають дуже детальні і важливі дискусії.