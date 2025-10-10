Велика Британія передала Україні сотні ракет для ППО на п’ять місяців раніше

Міністерство оборони Великої Британії передало Україні сотні ракет для ППО на п’ять місяців раніше, ніж це планувалося. Про це йдеться повідомляє пресслужба уряду Великої Британії, передає УНН.

Ракети, виготовлені в Белфасті, використовуються для захисту повітряного простору України і були поставлені на п'ять місяців раніше, ніж передбачалося графіком, в рамках програми допомоги Великобританії. Ці ж ракети, відомі як легкі багатоцільові ракети (LMM), забезпечують захист України від загроз з моменту початку незаконного вторгнення росії в лютому 2022 року - заявили в уряді Британії.

За даними британського уряду, поточне виробництво цих ракет у Великій Британії безпосередньо створює 200 робочих місць, а також підтримує ще 700 уже існуючих робочих місць, стимулюючи економічне зростання та реалізуючи план змін уряду.

Тільки цього року ми витрачаємо 4,5 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку України, що є найбільшою сумою за всю історію - додали в уряді.

