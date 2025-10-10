Великобритания передала Украине сотни ракет для ПВО на пять месяцев раньше
Киев • УНН
Министерство обороны Великобритании досрочно передало Украине сотни ракет для ПВО, изготовленных в Белфасте. Эти легкие многоцелевые ракеты используются для защиты воздушного пространства Украины с февраля 2022 года.
Министерство обороны Великобритании передало Украине сотни ракет для ПВО на пять месяцев раньше, чем это планировалось. Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании, передает УНН.
Ракеты, изготовленные в Белфасте, используются для защиты воздушного пространства Украины и были поставлены на пять месяцев раньше, чем предполагалось графиком, в рамках программы помощи Великобритании. Эти же ракеты, известные как легкие многоцелевые ракеты (LMM), обеспечивают защиту Украины от угроз с момента начала незаконного вторжения россии в феврале 2022 года
По данным британского правительства, текущее производство этих ракет в Великобритании непосредственно создает 200 рабочих мест, а также поддерживает еще 700 уже существующих рабочих мест, стимулируя экономический рост и реализуя план изменений правительства.
Только в этом году мы тратим 4,5 млрд фунтов стерлингов на военную поддержку Украины, что является самой большой суммой за всю историю
Напомним
Украина слышит позитивные сигналы со стороны Соединенных Штатов относительно передачи нашему государству сверхзвуковых крылатых ракет "Томагавк". Сейчас продолжаются очень детальные и важные дискуссии.