Великобритания передала Украине сотни ракет для ПВО на пять месяцев раньше

Министерство обороны Великобритании передало Украине сотни ракет для ПВО на пять месяцев раньше, чем это планировалось. Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании, передает УНН.

Ракеты, изготовленные в Белфасте, используются для защиты воздушного пространства Украины и были поставлены на пять месяцев раньше, чем предполагалось графиком, в рамках программы помощи Великобритании. Эти же ракеты, известные как легкие многоцелевые ракеты (LMM), обеспечивают защиту Украины от угроз с момента начала незаконного вторжения россии в феврале 2022 года