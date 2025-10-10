Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
Київ • УНН
Україна отримує позитивні сигнали від США щодо передачі надзвукових крилатих ракет "Томагавк", тривають детальні дискусії. Речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що Україна вже порушувала це питання раніше, але тоді отримала відмову.
Україна чує позитивні сигнали з боку Сполучених Штатів щодо передачі нашій державі надзвукових крилатих ракет "Томагавк". Наразі тривають дуже детальні і важливі дискусії. Про це повідомив під час брифінгу речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, повідомляє УНН.
Ми чуємо і вітаємо позитивний сигнал з боку Сполучених Штатів щодо можливості надання цієї дуже потужної зброї. Хочу нагадати, що Україна вже піднімала питання передачі цих потужних ракет Томагавк ще раніше. Власне, за попередньої адміністрації США. Тоді відповідь була "ні". Зараз відповіді "ні" немає. Натомість є дуже детальна і важлива дискусія щодо їх передачі
Він підкреслив, що зараз українці та американці обговорюють головні нюанси, які варто узгодити для передачі Україні ракет "Томагавк"
Зараз українська та американська команди працюють над тим, щоб узгодити всі важливі нюанси для передачі цих ракет Україні. Ми звісно бачимо різноманітні реакції з боку росії. Бо йдеться про дуже потужну зброю. Це цілком логічно, що вони бояться надання українцям цих ракет
Речник МЗС також підкреслив, що Україна має право завдавати удари по військових цілях на території росії, зокрема по центрах, де виготовляється зброя для ударів по нашій державі.
Україна вражає лише військові цілі на території російської федерації. Робить це тому, що росія продовжує війну, яку вона почала. Ці ракети дійсно унікальні, вони потужні. Вони допоможуть Україні завдати потужних ударів по центрах, де виготовляється зброя для ударів росії по Україні
Доповнення
росія погрожує збивати крилаті ракети "Томагавк" і атакувати їхні пускові майданчики, якщо США постачатимуть ці ракети Україні. москва називає можливі поставки "серйозним кроком ескалації", здатним "змінити якість" конфлікту.