Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС

Україна чує позитивні сигнали з боку Сполучених Штатів щодо передачі нашій державі надзвукових крилатих ракет "Томагавк". Наразі тривають дуже детальні і важливі дискусії. Про це повідомив під час брифінгу речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, повідомляє УНН.

Ми чуємо і вітаємо позитивний сигнал з боку Сполучених Штатів щодо можливості надання цієї дуже потужної зброї. Хочу нагадати, що Україна вже піднімала питання передачі цих потужних ракет Томагавк ще раніше. Власне, за попередньої адміністрації США. Тоді відповідь була "ні". Зараз відповіді "ні" немає. Натомість є дуже детальна і важлива дискусія щодо їх передачі