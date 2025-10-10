Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД

Украина слышит позитивные сигналы со стороны Соединенных Штатов относительно передачи нашему государству сверхзвуковых крылатых ракет "Томагавк". Сейчас продолжаются очень детальные и важные дискуссии. Об этом сообщил во время брифинга представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий, сообщает УНН.

Мы слышим и приветствуем позитивный сигнал со стороны Соединенных Штатов относительно возможности предоставления этого очень мощного оружия. Хочу напомнить, что Украина уже поднимала вопрос передачи этих мощных ракет Томагавк еще раньше. Собственно, при предыдущей администрации США. Тогда ответ был "нет". Сейчас ответа "нет" нет. Вместо этого есть очень детальная и важная дискуссия относительно их передачи