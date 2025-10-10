Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
Киев • УНН
Украина получает позитивные сигналы от США относительно передачи сверхзвуковых крылатых ракет "Томагавк", продолжаются детальные дискуссии. Представитель МИД Георгий Тихий сообщил, что Украина уже поднимала этот вопрос ранее, но тогда получила отказ.
Украина слышит позитивные сигналы со стороны Соединенных Штатов относительно передачи нашему государству сверхзвуковых крылатых ракет "Томагавк". Сейчас продолжаются очень детальные и важные дискуссии. Об этом сообщил во время брифинга представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий, сообщает УНН.
Мы слышим и приветствуем позитивный сигнал со стороны Соединенных Штатов относительно возможности предоставления этого очень мощного оружия. Хочу напомнить, что Украина уже поднимала вопрос передачи этих мощных ракет Томагавк еще раньше. Собственно, при предыдущей администрации США. Тогда ответ был "нет". Сейчас ответа "нет" нет. Вместо этого есть очень детальная и важная дискуссия относительно их передачи
Он подчеркнул, что сейчас украинцы и американцы обсуждают главные нюансы, которые стоит согласовать для передачи Украине ракет "Томагавк"
Сейчас украинская и американская команды работают над тем, чтобы согласовать все важные нюансы для передачи этих ракет Украине. Мы, конечно, видим разнообразные реакции со стороны россии. Потому что речь идет об очень мощном оружии. Это вполне логично, что они боятся предоставления украинцам этих ракет
Представитель МИД также подчеркнул, что Украина имеет право наносить удары по военным целям на территории россии, в частности по центрам, где производится оружие для ударов по нашему государству.
Украина поражает только военные цели на территории российской федерации. Делает это потому, что россия продолжает войну, которую она начала. Эти ракеты действительно уникальны, они мощные. Они помогут Украине нанести мощные удары по центрам, где производится оружие для ударов россии по Украине
Дополнение
россия угрожает сбивать крылатые ракеты "Томагавк" и атаковать их пусковые установки, если США будут поставлять эти ракеты Украине. москва называет возможные поставки "серьезным шагом эскалации", способным "изменить качество" конфликта.