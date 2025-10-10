$41.510.10
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
14:04 • 5698 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
13:35 • 10237 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключений
10:53 • 22432 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворит
09:44 • 27748 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
09:08 • 17006 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо
10 октября, 07:24 • 18107 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 17931 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 25685 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 45520 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД

Киев • УНН

 • 5708 просмотра

Украина получает позитивные сигналы от США относительно передачи сверхзвуковых крылатых ракет "Томагавк", продолжаются детальные дискуссии. Представитель МИД Георгий Тихий сообщил, что Украина уже поднимала этот вопрос ранее, но тогда получила отказ.

Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД

Украина слышит позитивные сигналы со стороны Соединенных Штатов относительно передачи нашему государству сверхзвуковых крылатых ракет "Томагавк". Сейчас продолжаются очень детальные и важные дискуссии. Об этом сообщил во время брифинга представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий, сообщает УНН.

Мы слышим и приветствуем позитивный сигнал со стороны Соединенных Штатов относительно возможности предоставления этого очень мощного оружия. Хочу напомнить, что Украина уже поднимала вопрос передачи этих мощных ракет Томагавк еще раньше. Собственно, при предыдущей администрации США. Тогда ответ был "нет". Сейчас ответа "нет" нет. Вместо этого есть очень детальная и важная дискуссия относительно их передачи 

- отметил Тихий.

Он подчеркнул, что сейчас украинцы и американцы обсуждают главные нюансы, которые стоит согласовать для передачи Украине ракет "Томагавк"

Сейчас украинская и американская команды работают над тем, чтобы согласовать все важные нюансы для передачи этих ракет Украине. Мы, конечно, видим разнообразные реакции со стороны россии. Потому что речь идет об очень мощном оружии. Это вполне логично, что они боятся предоставления украинцам этих ракет 

- подчеркнул Тихий.

Представитель МИД также подчеркнул, что Украина имеет право наносить удары по военным целям на территории россии, в частности по центрам, где производится оружие для ударов по нашему государству.

Украина поражает только военные цели на территории российской федерации. Делает это потому, что россия продолжает войну, которую она начала. Эти ракеты действительно уникальны, они мощные. Они помогут Украине нанести мощные удары по центрам, где производится оружие для ударов россии по Украине 

- резюмировал Тихий.

Дополнение

россия угрожает сбивать крылатые ракеты "Томагавк" и атаковать их пусковые установки, если США будут поставлять эти ракеты Украине. москва называет возможные поставки "серьезным шагом эскалации", способным "изменить качество" конфликта.

Павел Зинченко

Война в УкраинеПолитика
Соединённые Штаты
Украина