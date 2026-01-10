$42.990.00
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад

Киев • УНН

 158 просмотра

В Украине ожидается морозная погода с мокрым снегом, гололедицей и ночными морозами до -20°C. Непогода начнется 11 января на юге, востоке и в центральных областях.

Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад

В ближайшие три дня в Украине ожидается морозная погода. Непогода напомнит о себе с новой силой уже завтра, 11 января, — мокрым снегом, гололедицей и ночными морозами до -20°, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра на юге, востоке, днем и в большинстве центральных областей снег и дождь, в юго-восточной части, днем и на Харьковщине значительные осадки, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, порывы южного ветра 15-20 м/с; температура в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях ночью и днем 5-10° мороза, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла. На остальной территории без осадков, лишь в западных областях днем небольшой снег, температура ночью 15-20°, днем 9-14° мороза 

- говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В Украине 14 поездов движутся с задержкой из-за аномальной непогоды: какие именно10.01.26, 11:34 • 1722 просмотра

По данным синоптиков, в понедельник и вторник сохранится морозная без осадков погода, лишь на западе страны будет выпадать небольшой снег, на дорогах местами гололедица.

Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают09.01.26, 18:19 • 25956 просмотров

Антонина Туманова

