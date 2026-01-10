В Украине 14 поездов движутся с задержкой из-за аномальной непогоды: какие именно

В субботу, 10 января, Укрзализныця уменьшает время задержки 14 поездов, которые были вызваны погодными условиями. Об этом сообщила Укрзализныця в Telegram, передает УНН.

Постепенно уменьшаем время задержки ряда поездов, вызванное аномальными погодными условиями - говорится в сообщении.

Оборотные рейсы будут отправляться из их начального пункта с ориентировочными отклонениями от графика - они меньше, чем те, что были в предыдущие сутки:

№ 219 Днепр–Киев +3 часа;

№ 109/110 Ивано-Франковск–Херсон +2 часа;

№ 144 Рахов–Сумы +1 час;

№ 47/48 Чоп–Барвинково +1 час;

№ 706 Пшемысль–Киев +1 час;

№ 59/60 Чоп–Киев +1:30;

№ 58/57 Ясиня–Киев +1 час;

№ 6/5 Ясиня–Запорожье +1:30;

№ 129/130-131/132 Ужгород–Полтава, Кременчуг +1 час;

№ 33/34 Ивано-Франковск – Кривой Рог +1:30;

№ 107/108 Солотвино–Киев +1 час;

№ 177/178 Ивано-Франковск–Киев +2 часа;

№ 771 Киев–Хмельницкий +1:30;

№ 88/87 Запорожье–Ковель +1 час.

Время опозданий ориентировочное и может меняться. Просим пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах и следить за оповещениями в приложении Укрзализныци - указано в сообщении.

Напомним

9 января из-за непогоды, которая вызвала задержку ряда поездов, Укрзализныця отправит ряд рейсов из их начального пункта с отклонениями от графика.