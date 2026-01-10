$42.990.00
08:55 • 1258 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
08:49 • 2142 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
08:27 • 2798 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 10373 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 18637 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 37921 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 34523 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 34264 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 28304 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 22406 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
В Украине 14 поездов движутся с задержкой из-за аномальной непогоды: какие именно

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Укрзализныця 10 января уменьшает время задержки 14 поездов, вызванных погодными условиями. Оборотные рейсы будут отправляться с меньшими отклонениями от графика.

В Украине 14 поездов движутся с задержкой из-за аномальной непогоды: какие именно

В субботу, 10 января, Укрзализныця уменьшает время задержки 14 поездов, которые были вызваны погодными условиями. Об этом сообщила Укрзализныця в Telegram, передает УНН

Постепенно уменьшаем время задержки ряда поездов, вызванное аномальными погодными условиями 

- говорится в сообщении. 

Оборотные рейсы будут отправляться из их начального пункта с ориентировочными отклонениями от графика - они меньше, чем те, что были в предыдущие сутки:

  • № 219 Днепр–Киев +3 часа;
    • № 109/110 Ивано-Франковск–Херсон +2 часа;
      • № 144 Рахов–Сумы +1 час;
        • № 47/48 Чоп–Барвинково +1 час;
          • № 706 Пшемысль–Киев +1 час;
            • № 59/60 Чоп–Киев +1:30;
              • № 58/57 Ясиня–Киев +1 час;
                • № 6/5 Ясиня–Запорожье +1:30;
                  • № 129/130-131/132 Ужгород–Полтава, Кременчуг +1 час;
                    • № 33/34 Ивано-Франковск – Кривой Рог +1:30;
                      • № 107/108 Солотвино–Киев +1 час;
                        • № 177/178 Ивано-Франковск–Киев +2 часа;
                          • № 771 Киев–Хмельницкий +1:30;
                            • № 88/87 Запорожье–Ковель +1 час.

                              Время опозданий ориентировочное и может меняться. Просим пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах и следить за оповещениями в приложении Укрзализныци 

                              - указано в сообщении.

                              Напомним 

                              9 января из-за непогоды, которая вызвала задержку ряда поездов, Укрзализныця отправит ряд рейсов из их начального пункта с отклонениями от графика. 

                              Павел Башинский

                              ОбществоПогода и окружающая среда
                              Морозы в Украине
                              Дожди в Украине
                              Снег в Украине
                              Украинская железная дорога
                              Днепр
                              Рахов
                              Ковель
                              Ясиня
                              Ужгород
                              Кривой Рог
                              Кременчуг
                              Полтава
                              Ивано-Франковск
                              Хмельницкий
                              Запорожье
                              Херсон
                              Сумы
                              Киев