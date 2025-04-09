Хмельницкий

Пьяный водитель на BMW влетел в остановку в Хмельницком, три человека погибли - полиция

В Хмельницком водитель BMW X6, по данным полиции, в нетрезвом состоянии столкнулся с двумя авто и въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибли три женщины, которые находились на остановке.