Хмельницкий

Владимир Зеленский заявил, что россия увеличила воздушные атаки, выпустив более 1460 авиабомб, 670 дронов и 30 ракет за неделю. Он подчеркнул необходимость усиления давления на москву.
С 1 апреля выводы ВВК будут создаваться онлайн и автоматически попадать в реестр "Оберіг". Больше не нужно будет лично относить их в ТЦК.
Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф дронами. Массированный удар пришелся по Днепропетровской, Киевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой областям.
Двое разыскиваемых мужчин напали на офицера ТЦК в Хмельницком, причинив ему телесные повреждения. Нападавшие задержаны, им грозит до 5 лет лишения свободы.
В результате атаки вражеского беспилотника в селе Пироговцы Хмельницкого района повреждены 9 жилых домов. Пострадала 74-летняя женщина, которую госпитализировали.
Руководителя коммунального учреждения в Каменце-Подольском будут судить за незаконное назначение премий себе и работникам. Чиновник нанес ущерб местному бюджету на 100 тысяч гривен, которые уже возместил.
И. о. председателя Хмельницкой райадминистрации задержан за организацию схемы уклонения от мобилизации. Чиновник предлагал военнообязанным получить статус ограниченно годных за $1500.
Из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ все учебные заведения Хмельницкой области переходят на дистанционное обучение. Карантин продлится с 20 по 28 февраля 2025 года, кроме дошкольных учреждений.
Во время прохождения военно-врачебной комиссии в Хмельницком ТЦК мужчина совершил суицид. Несмотря на оказанную первую помощь, он умер по дороге в больницу из-за сильного кровотечения.
В Хмельницком СБУ задержала 32-летнего наркозависимого агента рф, который собирал данные о военных объектах для теракта. Задержанному грозит пожизненное заключение за государственную измену в условиях военного положения.
Возле территориального центра комплектования в Каменце-Подольском произошел взрыв, в результате которого погиб злоумышленник. Пострадали еще 4 человека, обстоятельства происшествия выясняются.
Вблизи территориального центра комплектования в Каменце-Подольском произошел взрыв около 13:00. На месте работают экстренные службы и следственно-оперативная группа полиции.
ВАКС продлил содержание под стражей руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы до 23 марта 2025 года. Суд уменьшил сумму залога до 260 млн грн и установил ряд ограничений в случае его внесения.
На улице Тернопольской в Хмельницком обнаружили новорожденного ребенка возле мусорных баков. Полиция установила, что 36-летняя местная жительница родила мальчика дома и оставила его на улице.
Двое местных жителей по заданию фсб взорвали железнодорожные пути во время движения грузового поезда. Правоохранители задержали злоумышленников в течение нескольких часов, им грозит пожизненное заключение.
В Хмельницкой области силы ПВО уничтожили один вражеский БпЛА типа "Shahed", который двигался в направлении Староконстантинова. В Чернигове в результате тройного ракетного удара по жилой застройке погиб один человек.
В Хмельницкой области полиция предотвратила продажу уникального артефакта эпохи Великого переселения народов. Серебряная накладка с позолотой и солярными знаками датируется 425-450 годами и является редкой находкой.
Председатель мариупольской МСЭК требовала 5000 долларов за установление III группы инвалидности переселенцу. Во время обыска в ее доме обнаружено более 20 000 долларов.
Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ракеты из Хмельницкой области. Ракета направляется через Тернопольскую область в направлении Ивано-Франковской области.
В Львовской ОВА сообщили о новых пусках российских ракет "Кинжал". Ракеты движутся с севера Хмельницкой области в направлении Тернопольской области.
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога, зафиксированы взрывы в Одессе и Хмельницкой области. В Киевской области работает ПВО, а над западными регионами замечено движение ракет.
Во время утренней атаки на Хмельнитчине сбито 6 российских ракет, но повреждены объекты инфраструктуры. Электроснабжение планируют восстановить до конца суток, критические объекты уже подключены к генераторам.
Из-за ракетного удара РФ Житомир остался без электроснабжения. КП "Житомирводоканал" подключает объекты водоотведения к генераторам и планирует обеспечить альтернативное питание до 18:00.
Воздушные силы ВСУ фиксируют движение ракет с северо-востока и севера.
В Ивано-Франковске и Хмельницком слышны взрывы, о чем сообщают местные источники. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив подтвердил работу ПВО в городе.
В Хмельницком водитель BMW X6 под действием алкоголя и наркотиков въехал в остановку, погибли три женщины. 27-летнему виновнику аварии сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины.
В Хмельницком водитель BMW X6, по данным полиции, в нетрезвом состоянии столкнулся с двумя авто и въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибли три женщины, которые находились на остановке.
Аграрии Украины собрали 52,1 млн тонн зерновых и 19,3 млн тонн масличных культур с площади 19,2 млн га. Наибольший урожай зерновых собрали в Одесской, Черниговской и Полтавской областях.
В Хмельницкой области из-за атаки рф дронами обломки повредили двухэтажный дом и вызвали пожар, пострадавших нет. Силы ПВО сбили 2 дрона типа «шахед» в регионе.
В Хмельницкой и других западных областях Украины объявлена воздушная тревога. Зафиксировано движение групп ударных БПЛА через Житомирскую и Хмельницкую области в западном направлении.