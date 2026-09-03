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В деле директора языкового центра в Хмельницком уже девять пострадавших детей

Киев • УНН

 • 278 просмотра

Правоохранители установили девять пострадавших девушек по делу директора языкового центра. Ему инкриминируют 14 преступлений в 2004–2025 годах.

В деле директора языкового центра в Хмельницком уже девять пострадавших детей

Количество потерпевших детей, которых развращал директор одного из центров изучения иностранных языков в Хмельницком, возросло до девяти. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Под процессуальным руководством Хмельницкой областной прокуратуры продолжается досудебное расследование в отношении директора одного из центров изучения иностранных языков в Хмельницком, которого подозревают в совершении уголовных правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности детей (ч. 1 ст. 156 и ч. 4 ст. 153 Уголовного кодекса Украины)

- говорится в сообщении Генпрокурора.

По имеющейся информации, на момент сообщения мужчине о подозрении в августе этого года было две потерпевшие девочки в возрасте 13 и 14 лет.

В ходе дальнейшего расследования правоохранители установили еще семь несовершеннолетних и малолетних девочек, пострадавших от противоправных действий подозреваемого. В настоящее время в уголовном производстве установлено девять потерпевших, в отношении которых в период с 2004 по 2025 год были совершены 14 уголовных правонарушений

 - говорится в сообщении.

Речь идет об удовлетворении половой страсти в отношении несовершеннолетних (ч. 2 ст. 153 Уголовного кодекса Украины в редакциях, действовавших на момент совершения уголовных правонарушений), сексуальном насилии в отношении лиц, не достигших 14 лет (ч. 4 ст. 153 Уголовного кодекса Украины), совершении действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ч. 1 ст. 155 Уголовного кодекса Украины), а также развращении несовершеннолетних (ч. 1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время следователи и прокуроры проверяют обстоятельства каждого эпизода и проводят необходимые следственные и процессуальные действия. Также устанавливаются другие лица, которые могли пострадать от действий подозреваемого. В рамках уголовного производства по ходатайству прокуроров ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним

58-летний директор языкового центра подозревается в развращении учениц 13 и 14 лет во время занятий. Действия продолжались в 2018-2020 и 2023-2025 годах.

Алла Киосак

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