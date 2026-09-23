За что могут заблокировать пенсионную карту и как восстановить доступ к деньгам

В жизни случаются ситуации, когда деньгами с пенсионной карты нельзя воспользоваться. Причины разнообразны. Так, на определённое время банк может заблокировать «пластик» из соображений безопасности, чтобы злоумышленники не получили доступ к деньгам. Обслуживание карты могут временно прекратить из-за того, что владелец вовремя не обратился в выдавшее её финансовое учреждение и не актуализировал свои персональные данные. Кроме того, бывают случаи, когда сам банк, Государственная исполнительная служба или частный исполнитель ограничивают использование средств на счёте.

Иногда проблема заключается не в карте. Речь идёт о случаях, когда Пенсионный фонд (ПФУ) прекращает перечислять пенсию, хотя банковский счёт остаётся доступным. От причины зависит, к кому обращаться и какие документы готовить.

Почему пенсионеры могут потерять доступ к деньгам и как его восстановить, рассказывает УНН.

Пластиковая карта и денежный счёт: что именно могут заблокировать пенсионеру

Пенсионная карта — платёжный инструмент, с помощью которого человек пользуется средствами на банковском счёте. Деньги хранятся именно на счёте, поэтому, если человеку заблокировали пластиковую или виртуальную карту, сами средства останутся доступными. Чтобы пользоваться ими, как раньше, нужно будет лишь выяснить причину ограничений и сделать всё, чтобы их устранить.

Если банк ограничил использование только карты, другие способы доступа к средствам могут оставаться доступными. Например, человек сможет сделать перевод по реквизитам счёта или получить свою выплату в кассе. Всё зависит от причины блокировки и объёма установленных ограничений.

Другая ситуация — арест средств. В таком случае ограничивается возможность распоряжаться деньгами на счёте, и замена карты проблему не решает.

Прекращение пенсионных выплат касается дальнейшего перечисления пенсии Пенсионным фондом. При этом карта может работать, а владелец — пользоваться доступным остатком. Поэтому отсутствие нового зачисления и отказ банкомата выдать деньги требуют разных действий.

Почему банк может заблокировать карту из соображений безопасности

Банк может ограничить использование карты, если имеет обоснованное подозрение, что доступ к ней получили посторонние. Цель такого решения — предотвратить несанкционированное списание денег. В частности, проверка может потребоваться, когда имеются признаки компрометации карты (например, когда её реквизиты могли узнать мошенники или последние операции со средствами кто-то совершал без согласия владельца). В таком случае для восстановления доступа нужно связаться с банком через официальные каналы и пройти предусмотренную проверку.

Если же реквизиты карты действительно попали к посторонним, стоит обсудить с банком перевыпуск «пластика». Простое восстановление её работы не устраняет риск повторного использования украденных данных.

Операции также могут стать недоступными после того, как человек забыл свой ПИН-код и три раза подряд неправильно ввёл его на экране банкомата или в мобильном приложении банка. В таком случае продолжительность ограничения и процедура восстановления доступа зависят от правил конкретного финансового учреждения.

Что происходит после истечения срока действия карты

Истечение срока действия карты также может быть причиной отказа в оплате или снятии наличных. Однако это не то же самое, что блокировка счёта или прекращение выплаты пенсии. Прежде всего нужно уточнить в банке, продлил ли он срок действия карты и какие операции остаются доступными. Если ответ отрицательный, — следует заказать новую карту.

Отдельно стоит проверить, изменился ли номер счёта IBAN. Если пенсионер открывает другой счёт или переходит в другой банк, новые реквизиты необходимо сообщить Пенсионному фонду. Замена карты и изменение счёта — разные процедуры.

Необновлённые персональные данные: когда из-за этого могут ограничить пользование пенсией

Банки обязаны проверять клиентов и поддерживать актуальность информации о них. Поэтому даже человек, который много лет получает пенсию в одном банке, может получить запрос на обновление данных, который он должен выполнить. Финансовое учреждение, в свою очередь, может попросить подтвердить паспортные данные, адрес, другую информацию в анкете или предоставить документы вместо тех, срок действия которых истек. Конкретный перечень зависит от обстоятельств и содержания запроса.

Если же клиент не предоставляет необходимую информацию, банк имеет право ограничить расходные операции. При наличии предусмотренных законодательством оснований возможно также прекращение деловых отношений. При этом поступление средств и возможность их тратить — разные вопросы: при отдельных ограничениях деньги продолжают зачисляться, но воспользоваться ими до завершения проверки нельзя.

Чтобы избежать этой неприятной ситуации, сообщения об актуализации данных следует проверять через официальное приложение, контакт-центр или отделение. А в самом банке нужно уточнить перечень документов, срок их подачи и доступность дистанционной процедуры.

Какие операции с пенсионной картой могут вызвать вопросы у финансового мониторинга

Даже если пенсионер получает свою законную выплату от государства на карту, это не освобождает другие операции по этому счету от финансового мониторинга. Банки анализируют движение средств и сопоставляют его с информацией о клиенте, его доходах и характере использования счета.

Вопросы могут возникнуть, если объемы поступлений или переводов существенно отличаются от известной банку финансовой активности человека. В таком случае учреждение может запросить объяснения относительно содержания операций и документы о происхождении средств.

Для решения вопроса необходимо выяснить, какие именно операции требуют объяснений, и предоставить документы, соответствующие фактическим обстоятельствам. Следует помнить, что в таких случаях универсального документа, который автоматически снимает любые ограничения, не существует.

Арест средств из-за долгов: куда обращаться пенсионеру

Доступ к деньгам человеку также могут ограничить в рамках исполнительного производства. Одна из распространенных причин — принудительное взыскание задолженности по кредитам, коммунальным услугам, алиментам или штрафам.

В таком случае в банке нужно получить реквизиты исполнительного производства и выяснить, кто наложил арест. Далее следует обратиться к государственному или частному исполнителю и ознакомиться с постановлением.

Если на счет поступает пенсия, необходимо подтвердить происхождение средств. Для этого могут понадобиться банковская выписка и справка Пенсионного фонда. С этими документами следует поставить вопрос о законности ареста, его пределах и наличии оснований для снятия ограничений.

Во время военного положения физическое лицо-должник может определить один текущий счет для расходных операций в пределах двух минимальных зарплат на календарный месяц. Для расчета берут минимальную зарплату, установленную на 1 января соответствующего года. Чтобы воспользоваться этим правом, пенсионеру необходимо написать заявление и подать его государственному или частному исполнителю, который наложил арест. Оно позволяет пользоваться частью средств (это эквивалент двух прожиточных минимумов, установленных Кабмином в январе текущего года, — ред.), однако не отменяет задолженность и не означает полного снятия ареста.

Когда проблема заключается в прекращении пенсионных выплат

Если карта работает, но пенсия в установленный день не поступила, причину нужно выяснять в Пенсионном фонде. Они в некоторых случаях могут прекратить выплату денег на основаниях, установленных законом. \Среди таких — назначение пенсии по документам с недостоверными сведениями, неполучение назначенной пенсии в течение шести месяцев подряд или непрохождение физической идентификации в случаях, когда она является обязательной.

Для лиц, которые временно проживают за границей или находятся на временно оккупированных территориях, предусмотрено прохождение физической идентификации до 31 декабря каждого года. Соответствующие правила имеют исключения, в частности для выплат, осуществляемых на условиях международных договоров.

Для получателей, проживающих на ВОТ, отдельным основанием для прекращения выплат может стать отсутствие расходных операций по счёту в течение шести месяцев, если за этот период они также не проходили физическую идентификацию.

Как восстановить доступ к деньгам на пенсионной карте

Первый шаг — обратиться в банк и получить чёткий ответ, что именно произошло: заблокировали карту, отклонили отдельную операцию, ограничили расходные операции или наложили арест на средства. Отдельно стоит проверить, было ли последнее зачисление пенсии. Дальнейший порядок действий зависит от причины. Вопросы безопасности, ПИН-кода, перевыпуска и актуализации данных решаются с банком. Ограничения в исполнительном производстве — с исполнителем, а прекращение выплаты пенсии — с ПФУ.

Для возобновления пенсионных выплат могут понадобиться заявление, подтверждающие документы и прохождение идентификации. Среди доступных способов подтверждения личности предусмотрены видеоидентификация и авторизация на веб-портале ПФУ через Дія.Підпис. Конкретную процедуру следует уточнять в зависимости от оснований прекращения выплат.

Если обращение в банк не помогло решить вопрос, можно подать жалобу в Национальный банк Украины. Для этого целесообразно сохранять обращения, ответы учреждения и документы, подтверждающие обстоятельства.

Напомним

Ранее УНН рассказал, как пользоваться арестованным счётом во время военного положения.