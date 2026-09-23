Болезнь Альцгеймера: какие симптомы должны насторожить и что может снизить риск

Болезнь Альцгеймера может проявляться не только проблемами с памятью. Первыми признаками также могут быть изменения эмоционального состояния, трудности с выполнением привычных действий, нарушения сна или походки. Подробнее о том, что такое болезнь Альцгеймера, как ее распознать и можно ли ее вылечить, в интервью УНН рассказала врач-невропатолог высшей категории, кандидат медицинских наук Татьяна Майкова.

Детали

По словам врача, болезнь Альцгеймера связана с дегенеративными изменениями мозга, однако у разных людей она может начинаться по-разному. В то же время обычная возрастная забывчивость не обязательно свидетельствует о заболевании, и именно поэтому важно обращать внимание на то, повторяются ли нарушения и постепенно ли они усиливаются.

Кто-то забудет, как готовить борщ, хотя всю жизнь его готовил. Кто-то не будет узнавать близких. Кто-то будет забывать, как оказался в том или ином месте. У кого-то могут возникать трудности с походкой. Также это могут быть эмоциональные нарушения — депрессия, тревога, повышенная раздражительность или агрессивность. Главное, что это повторяется систематически и прогрессирует. Если человек один раз забыл, куда положил очки, а потом вспомнил, это еще не означает болезнь — объясняет врач.

Чаще всего болезнь развивается в пожилом возрасте, а риск с годами увеличивается, говорит эксперт. В то же время существуют и ранние формы заболевания.

Обычно это заболевание развивается в позднем возрасте — статистически большинство случаев приходится на период после 60 лет. Но бывают и ранние формы болезни Альцгеймера, даже в 40 лет. Как правило, это наследственные формы, когда имеется определенный ген, связанный с деменцией в семье — подчеркнула Татьяна Майкова.

Выявить болезнь только по одному обследованию, по словам невропатолога, невозможно. Однако важную роль могут играть близкие люди, поскольку именно они обычно первыми замечают, что поведение или привычки близкого человека изменились.

Специального обследования, которое можно было бы провести всем и точно сказать, что у человека будет болезнь Альцгеймера, не существует. На МРТ мы можем увидеть признаки нейродегенерации, но сами по себе они не подтверждают диагноз. Мы больше оцениваем клинические проявления и используем тесты. Чаще всего именно близкие, друзья или коллеги замечают, что человек становится другим — подчеркнула врач.

Отдельное внимание врач советует уделять образу жизни. Среди важных факторов она называет физическую активность, социальные контакты, наличие цели и контроль обмена веществ. В то же время она подчеркивает важность полноценного сна.

Мозг должен знать, что он нужен, — это очень важно. Для полноценной жизни необходим постоянный активный образ жизни, движение, интересная деятельность, работа, общение с людьми. Важно, чтобы у человека была цель. А еще необходим нормальный сон, потому что ночью восстанавливается иммунная система и происходят процессы, связанные с восстановлением организма — добавила Татьяна Майкова.

Также врач подчеркивает, что длительный стресс тоже может влиять на работу мозга. Поэтому стоит прислушиваться к себе и своевременно обращаться к врачу.

Эмоциональный стресс через мозговые системы запускает множество негативных процессов в организме. Если человек плохо переносит стресс и не может переключиться, это уже повод обратиться за помощью. После 60 лет нарушения сна, депрессию, тревогу и панические атаки необходимо лечить — подчеркнула Майкова.

Можно ли уберечь себя от болезни Альцгеймера

Отдельно невролог подчеркивает роль хронической боли и физической активности. Она советует не оставлять без внимания боль, которая мешает человеку спать или нормально двигаться, поскольку это также свидетельствует об утомлении мозговой деятельности.

Хроническая боль — это постоянный источник нагрузки для мозга. Если боль сильная и мешает спать или передвигаться, ее необходимо лечить — отметила Татьяна Майкова.

Также, чтобы снизить риск развития болезни Альцгеймера, Татьяна Майкова подчеркнула важность питания. В частности, врач советует обращать внимание на достаточное количество белка и овощей и в целом ориентироваться на принципы средиземноморского рациона. Она также советует ограничивать вредные напитки.

Белок должен быть в рационе ежедневно — это мясо, рыба, яйца, кисломолочные продукты. Также необходимы овощи. Что касается напитков с кофеином, то их стоит максимально ограничить: это кофе, чай, какао, кола, поскольку кофеин заставляет организм расходовать больше энергии. А ночью эту энергию нужно восстанавливать — поэтому сон очень важен — подчеркивает врач.

Можно ли вылечить болезнь Альцгеймера

Долгое время одним из главных направлений в исследовании болезни Альцгеймера была так называемая амилоидная теория. Именно она, по словам врача, определяла направление многих последующих научных исследований и разработки соответствующих препаратов.

В 2006 году в журнале Nature была опубликована статья ученых из Университета Миннесоты. Они показали, что основной причиной болезни Альцгеймера являются амилоидные бляшки — белки, которые нарушают коммуникацию между клетками. Существуют также тау-белки, которые нарушают ее жизнедеятельность. Тогда весь мир решил, что если мы будем бороться с амилоидными бляшками и тау-белками, то сможем вылечить людей с болезнью Альцгеймера — объясняет врач.

Однако такая теория оказалась ложной, а исследования — сфальсифицированными.

В прошлом году, по-моему, один не очень известный независимый исследователь повторил эксперименты, которые в свое время проводили в Университете Миннесоты и на основе которых сделали соответствующие выводы. У него эти результаты не воспроизвелись, поэтому он пересмотрел фотографии из исследования и обнаружил признаки фальсификации. То есть вот что бывает и в мировой науке. В то же время журнал Nature отозвал свою статью 2006 года об амилоидной теории — отметила Татьяна Майкова.

Такая ситуация, к сожалению, повлияла и на дальнейшее развитие препаратов против болезни, которые не дали ожидаемого результата для пациентов.

Двадцать лет весь мир шел по неправильному пути, и были потрачены миллиарды на создание лекарств от амилоидных бляшек. Бляшки удаляли, но саму болезнь Альцгеймера не излечивали. Впоследствии выяснилось, что бляшки могут быть скорее защитным механизмом при болезни Альцгеймера, а не причиной заболевания. Поэтому сейчас подходы к изучению болезни уже другие — подчеркнула эксперт.

Итак, в настоящее время лечение болезни Альцгеймера остается сложным вопросом, а подходы к изучению ее причин все еще исследуются.

Болезнь Альцгеймера — это не болезнь одной причины. Это результат множества изменений в организме, которые могут приводить к потере энергии мозгом. Сейчас исследуют различные подходы, в частности влияние на работу нейронов, обмен веществ, нейровоспаление и глубокую стимуляцию мозга. Нам еще нужно многое исследовать, чтобы лучше понимать, как влиять на эти процессы — подытожила Татьяна Майкова.

Для профилактики врач советует оставаться физически и социально активными, поддерживать интеллектуальную деятельность и не отказываться от общения после выхода на пенсию. Она также советует создавать безопасные условия для полноценного сна. По ее мнению, забота о мозге должна быть частью образа жизни человека в любом возрасте.

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