Испанские ученые создали вакцину, которая может вылечить болезнь Альцгеймера

Испанские исследователи сделали революционный шаг в борьбе с болезнью Альцгеймера – они разработали инъекцию на основе наночастиц, которая восстанавливает естественную защиту мозга и может стать основой первой в мире вакцины против деменции. Опыты проводились на мышах. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Болезнь Альцгеймера, одна из ведущих причин смерти в мире, возможно, вскоре перестанет быть приговором. Команда из Института биоинженерии Каталонии в Барселоне сообщила, что им удалось устранить проявления заболевания у мышей, использовав наночастицы, которые "ремонтируют" поврежденный гематоэнцефалический барьер – естественный защитный "щит" мозга.

Как это работает

Наночастицы – это крошечные сферы, меньшие 200 нанометров, что составляет лишь четверть процента толщины человеческого волоса. После инъекции они циркулируют в крови, достигая барьера, который поражается при Альцгеймере. Там они взаимодействуют с клетками, восстанавливая их способность очищать мозг от токсичного белка бета-амилоида – главного виновника болезни.

Профессор Джузеппе Батталья, руководитель проекта, назвал открытие "замечательным прорывом" и подчеркнул, что этот метод может быть применен к людям уже "в течение ближайших нескольких лет".

Мы доказали, что реактивация гематоэнцефалического барьера улучшает способность мозга очищаться от вредных белков и восстанавливает его функции – пояснил ученый в комментарии Daily Mail.

Впечатляющие результаты экспериментов

В ходе исследования мышам с симптомами Альцгеймера ввели три дозы супрамолекулярного препарата. Уже через час ученые зафиксировали уменьшение количества бета-амилоида в мозге на 50–60%.

Еще более поразительный результат показала 12-месячная мышь (эквивалент 60-летнего человека): через полгода после инъекции она полностью восстановила поведение, характерное для здоровых животных.

Команда ученых сейчас проводит дополнительные исследования безопасности и токсичности препарата. Если результаты останутся положительными, клинические испытания на людях могут начаться уже в ближайшие годы.

Это может открыть новую эру в медицине – лечение нейродегенеративных заболеваний путем активации естественных защитных механизмов мозга.

