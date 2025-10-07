$41.230.05
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 21746 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 51605 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 43114 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 45747 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 81245 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 33558 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 40100 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 66418 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 77787 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 92909 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Испанские ученые создали вакцину, которая может вылечить болезнь Альцгеймера

Киев • УНН

 • 290 просмотра

Испанские исследователи разработали инъекцию на основе наночастиц, которая восстанавливает естественную защиту мозга и может стать основой первой в мире вакцины против деменции. Опыты на мышах показали уменьшение токсичного белка и восстановление функций мозга.

Испанские ученые создали вакцину, которая может вылечить болезнь Альцгеймера

Испанские исследователи сделали революционный шаг в борьбе с болезнью Альцгеймера – они разработали инъекцию на основе наночастиц, которая восстанавливает естественную защиту мозга и может стать основой первой в мире вакцины против деменции. Опыты проводились на мышах. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Болезнь Альцгеймера, одна из ведущих причин смерти в мире, возможно, вскоре перестанет быть приговором. Команда из Института биоинженерии Каталонии в Барселоне сообщила, что им удалось устранить проявления заболевания у мышей, использовав наночастицы, которые "ремонтируют" поврежденный гематоэнцефалический барьер – естественный защитный "щит" мозга.

Как это работает

Наночастицы – это крошечные сферы, меньшие 200 нанометров, что составляет лишь четверть процента толщины человеческого волоса. После инъекции они циркулируют в крови, достигая барьера, который поражается при Альцгеймере. Там они взаимодействуют с клетками, восстанавливая их способность очищать мозг от токсичного белка бета-амилоида – главного виновника болезни.

Повторное заражение COVID-19 может удвоить риск длительных осложнений у детей – исследование01.10.25, 14:20 • 2568 просмотров

Профессор Джузеппе Батталья, руководитель проекта, назвал открытие "замечательным прорывом" и подчеркнул, что этот метод может быть применен к людям уже "в течение ближайших нескольких лет".

Мы доказали, что реактивация гематоэнцефалического барьера улучшает способность мозга очищаться от вредных белков и восстанавливает его функции 

– пояснил ученый в комментарии Daily Mail.

Впечатляющие результаты экспериментов

В ходе исследования мышам с симптомами Альцгеймера ввели три дозы супрамолекулярного препарата. Уже через час ученые зафиксировали уменьшение количества бета-амилоида в мозге на 50–60%.

Еще более поразительный результат показала 12-месячная мышь (эквивалент 60-летнего человека): через полгода после инъекции она полностью восстановила поведение, характерное для здоровых животных.

Команда ученых сейчас проводит дополнительные исследования безопасности и токсичности препарата. Если результаты останутся положительными, клинические испытания на людях могут начаться уже в ближайшие годы.

Это может открыть новую эру в медицине – лечение нейродегенеративных заболеваний путем активации естественных защитных механизмов мозга.

Ученые обнаружили антитело, блокирующее почти все варианты ВИЧ-инфекции06.10.25, 15:14 • 2574 просмотра

Степан Гафтко

ЗдоровьеТехнологии
Испания