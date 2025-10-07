Іспанські науковці створили вакцину, що може вилікувати хворобу Альцгеймера

Іспанські дослідники зробили революційний крок у боротьбі з хворобою Альцгеймера – вони розробили ін’єкцію на основі наночастинок, яка відновлює природний захист мозку та може стати основою першої у світі вакцини проти деменції. Досліди проводили на мишах. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

Хвороба Альцгеймера, одна з провідних причин смерті у світі, можливо, незабаром перестане бути вироком. Команда з Інституту біоінженерії Каталонії у Барселоні повідомила, що їм вдалося усунути прояви захворювання у мишей, використавши наночастинки, які "ремонтують" пошкоджений гематоенцефалічний бар’єр – природний захисний "щит" мозку.

Як це працює

Наночастинки – це крихітні сфери, менші за 200 нанометрів, що складають лише чверть відсотка товщини людської волосини. Після ін’єкції вони циркулюють у крові, досягаючи бар’єру, який уражається при Альцгеймері. Там вони взаємодіють із клітинами, відновлюючи їхню здатність очищати мозок від токсичного білка бета-амілоїду – головного винуватця хвороби.

Професор Джузеппе Батталья, керівник проєкту, назвав відкриття "чудовим проривом" і підкреслив, що цей метод може бути застосований до людей уже "впродовж найближчих кількох років".

Ми довели, що реактивація гематоенцефалічного бар’єру покращує здатність мозку очищатися від шкідливих білків і відновлює його функції – пояснив учений у коментарі Daily Mail.

Вражаючі результати експериментів

Під час дослідження мишам із симптомами Альцгеймера ввели три дози супрамолекулярного препарату. Уже через годину вчені зафіксували зменшення кількості бета-амілоїду в мозку на 50–60%.

Ще більш цікавий результат показала 12-місячна миша (еквівалент 60-річної людини): через пів року після ін’єкції вона повністю відновила поведінку, характерну для здорових тварин.

Команда науковців зараз проводить додаткові дослідження безпечності й токсичності препарату. Якщо результати залишаться позитивними, клінічні випробування на людях можуть розпочатися вже в найближчі роки.

Це може відкрити нову еру в медицині – лікування нейродегенеративних захворювань шляхом активації природних захисних механізмів мозку.

