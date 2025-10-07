Іспанські науковці створили вакцину, що може вилікувати хворобу Альцгеймера

$41.230.05
48.380.12
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 21747 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 51606 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 43114 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 45747 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 81245 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 33558 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 40100 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 66418 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 77787 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 92909 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Сили безпілотних систем уразили рідкісну російську станцію РЕБ "Житель" (відео)Video6 жовтня, 21:11 • 12062 перегляди
"Я вже фактично ухвалив рішення" - Трамп про постачання Україні ракет Tomahawk Video6 жовтня, 21:36 • 15430 перегляди
Керівник Миколаївського КЕУ розтратив 1,4 млн грн, виділених на оборону країни6 жовтня, 22:50 • 12839 перегляди
Може прискорити еволюцію війни: Україна створила унікальний безпілотний надводний корабель 6 жовтня, 23:24 • 14918 перегляди
Російські загарбники втратили 1020 військових та 458 одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ04:42 • 11061 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 37183 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 47020 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 81245 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 187606 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 115219 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Ян Ліпавський
Дмитро Кулеба
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Харків
Державний кордон України
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 13952 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 67832 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 64074 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 139558 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 71086 перегляди
Іспанські науковці створили вакцину, що може вилікувати хворобу Альцгеймера

Київ • УНН

 • 290 перегляди

Іспанські дослідники розробили ін'єкцію на основі наночастинок, яка відновлює природний захист мозку та може стати основою першої у світі вакцини проти деменції. Досліди на мишах показали зменшення токсичного білка та відновлення функцій мозку.

Іспанські науковці створили вакцину, що може вилікувати хворобу Альцгеймера

Іспанські дослідники зробили революційний крок у боротьбі з хворобою Альцгеймера – вони розробили ін’єкцію на основі наночастинок, яка відновлює природний захист мозку та може стати основою першої у світі вакцини проти деменції. Досліди проводили на мишах. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

Хвороба Альцгеймера, одна з провідних причин смерті у світі, можливо, незабаром перестане бути вироком. Команда з Інституту біоінженерії Каталонії у Барселоні повідомила, що їм вдалося усунути прояви захворювання у мишей, використавши наночастинки, які "ремонтують" пошкоджений гематоенцефалічний бар’єр – природний захисний "щит" мозку.

Як це працює

Наночастинки – це крихітні сфери, менші за 200 нанометрів, що складають лише чверть відсотка товщини людської волосини. Після ін’єкції вони циркулюють у крові, досягаючи бар’єру, який уражається при Альцгеймері. Там вони взаємодіють із клітинами, відновлюючи їхню здатність очищати мозок від токсичного білка бета-амілоїду – головного винуватця хвороби.

Повторне зараження COVID-19 може подвоїти ризик тривалих ускладнень у дітей – дослідження01.10.25, 14:20 • 2568 переглядiв

Професор Джузеппе Батталья, керівник проєкту, назвав відкриття "чудовим проривом" і підкреслив, що цей метод може бути застосований до людей уже "впродовж найближчих кількох років".

Ми довели, що реактивація гематоенцефалічного бар’єру покращує здатність мозку очищатися від шкідливих білків і відновлює його функції 

– пояснив учений у коментарі Daily Mail.

Вражаючі результати експериментів

Під час дослідження мишам із симптомами Альцгеймера ввели три дози супрамолекулярного препарату. Уже через годину вчені зафіксували зменшення кількості бета-амілоїду в мозку на 50–60%.

Ще більш цікавий результат показала 12-місячна миша (еквівалент 60-річної людини): через пів року після ін’єкції вона повністю відновила поведінку, характерну для здорових тварин.

Команда науковців зараз проводить додаткові дослідження безпечності й токсичності препарату. Якщо результати залишаться позитивними, клінічні випробування на людях можуть розпочатися вже в найближчі роки.

Це може відкрити нову еру в медицині – лікування нейродегенеративних захворювань шляхом активації природних захисних механізмів мозку.

Вчені виявили антитіло, що блокує майже всі варіанти ВІЛ-інфекції 06.10.25, 15:14 • 2574 перегляди

Степан Гафтко

Здоров'яТехнології
Іспанія